చైనాలో 90వేలు, అమెరికాలో 40వేలు, మరి ఇండియాలో? ఆమిర్ ఖాన్ ప్రశ్నకు అంతా షాక్

WAVES సమ్మిట్‌లో ఆమిర్ ఖాన్ వేసిన ప్రశ్నకు అంతా షాక్ అయ్యారు. ఇండియాలో సినిమా థియేటర్ల కొరతపై ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. చైనాలో 90,000, అమెరికాలో 40,000 స్క్రీన్లు ఉండగా, ఇండియాలో కేవలం 10,000 మాత్రమే ఉన్నాయని, దీనివల్ల సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి ఆటంకం కలుగుతోందని ఆయన అన్నారు.

WAVES సమ్మిట్ రెండో రోజున "Studios of the Future: Putting India on the World Studio Map" అనే సెషన్‌లో దంగల్ నటుడు పాల్గొన్నారు. ఇండస్ట్రీ అభివృద్ధికి మౌలిక సదుపాయాల్లో పెట్టుబడులు అవసరమని ఆమిర్ అన్నారు.