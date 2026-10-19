- Home
- Entertainment
- Aadarsha Kutumbam: ఆదర్శ కుటుంబం నుంచి సెకండ్ సింగిల్, బావుంది కానీ.. ట్రోలర్స్ కి ఛాన్స్ ఇచ్చిన తమన్
Aadarsha Kutumbam: ఆదర్శ కుటుంబం నుంచి సెకండ్ సింగిల్, బావుంది కానీ.. ట్రోలర్స్ కి ఛాన్స్ ఇచ్చిన తమన్
వెంకటేశ్, త్రివిక్రమ్ల ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ నుంచి రెండో పాట ‘మాలా’ విడుదలైంది. ఈ సాంగ్ లో నివేత పేతురాజ్ గ్లామర్ హైలైట్ గా నిలిచింది. పాట కూడా వినసొంపుగా ఉంది.
వెంకటేశ్, త్రివిక్రమ్ కలయికలో ఆదర్శ కుటుంబం
విక్టరీ వెంకటేశ్ కథానాయకుడిగా, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం ‘ఆదర్శ కుటుంబం’. ఫ్యామిలీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో శ్రీనిధి శెట్టి కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 30న ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే విడుదల తేదీపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. తాజాగా ఈ సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాలను చిత్రబృందం మళ్లీ ప్రారంభించింది. అందులో భాగంగా రెండో పాట ‘మాలా’ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చింది. ఈ పాట విడుదలతో సినిమాపై చర్చ మొదలైంది.
రొమాంటిక్ మూడ్లో మాలా పాట
‘మాలా’ పాటలో వెంకటేశ్, ఆయన పొరుగింటి మహిళగా నటించిన నివేదా పేతురాజ్ మధ్య ఉండే రొమాంటిక్ సంబంధాన్ని చూపించారు. ప్రముఖ గేయ రచయిత సరస్వతీపుత్ర రామజోగయ్య శాస్త్రి ఈ పాటకు సాహిత్యం అందించగా, తమన్ ఉత్సాహభరితమైన సంగీతాన్ని సమకూర్చారు. పాటలో వెంకటేశ్ స్టైలిష్గా కనిపిస్తే, నివేదా పేతురాజ్ తన గ్లామర్తో ఆకట్టుకున్నారు. సంగీతం, సాహిత్యం, తెరపై ఇద్దరి మధ్య కనిపించే కెమిస్ట్రీ ఈ పాటలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
విడుదల తేదీపై త్వరలో ప్రకటన
‘ఆదర్శ కుటుంబం’లో నారా రోహిత్, రావు రమేశ్, సత్య తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఎస్. రాధాకృష్ణ నిర్మాణంలో హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. రెండో పాట విడుదలతో సినిమాపై ప్రచారాన్ని మళ్లీ వేగవంతం చేశారు. అక్టోబర్ 30న సినిమా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నప్పటికీ, చిత్రబృందం నుంచి తుది తేదీపై ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. త్వరలోనే విడుదల తేదీని అధికారికంగా వెల్లడించనున్నట్లు సమాచారం.
మాలా పాటపై నెటిజన్ల స్పందన
‘మాలా’ పాట విడుదలైన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో దీనిపై చర్చ జరుగుతోంది. పాట బాగానే ఉన్నప్పటికీ, గతంలో వచ్చిన మరో తెలుగు సినిమా పాటను గుర్తు చేస్తోందని కొందరు నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ‘ప్రతిరోజూ పండగే’ సినిమాలోని ‘ఓ బావా మా అక్కని సక్కగా చూస్తావా’ పాటతో ‘మాలా’కు పోలికలు ఉన్నాయని అభిప్రాయపడుతున్నారు. సాహిత్యం, పాట సాగుతున్న తీరు విషయంలో ఆ పాటను గుర్తు చేసుకుంటూ పలువురు స్పందిస్తున్నారు. దీంతో కొత్త పాటపై ప్రశంసలతో పాటు పోలికల గురించి కూడా చర్చ సాగుతోంది.
ప్రతిరోజూ పండగే పాటతో పోలికలు..
‘మాలా’ పాట మొత్తం బాగానే ఉందని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నప్పటికీ, ‘ప్రతిరోజూ పండగే’ సినిమాలోని ‘ఓ బావా మా అక్కని సక్కగా చూస్తావా’ పాటను పోలి ఉందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా సోషల్ మీడియాలో ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఈ పోలికల నేపథ్యంలో సంగీత దర్శకుడు తమన్పై మరోసారి ట్రోలింగ్ మొదలైంది. గతంలో వచ్చిన పాటతో పోలికలు ఉన్నాయంటూ కొందరు కామెంట్లు చేస్తుండటంతో ‘మాలా’ పాట చుట్టూ ఈ చర్చ కొనసాగుతోంది. అయితే ఈ స్పందనలన్నీ సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు వ్యక్తం చేస్తున్న అభిప్రాయాలే.