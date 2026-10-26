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- AK47 Ticket Price: ఆదర్శ కుటుంబం టికెట్ ధరలు పెంచేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం అనుమతి.. పెంచిన ధరలు ఇవే
AK47 Ticket Price: ఆదర్శ కుటుంబం టికెట్ ధరలు పెంచేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం అనుమతి.. పెంచిన ధరలు ఇవే
వెంకటేశ్, త్రివిక్రమ్ల ఆదర్శ కుటుంబం సినిమా టికెట్ ధరల పెంపునకు ఏపీ ప్రభుత్వం అనుమతించింది. అక్టోబర్ 30 నుంచి పది రోజుల పాటు కొత్త ధరలు అమల్లో ఉంటాయి.
Aadarsha Kutumbam
వెంకటేశ్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ సినిమా టికెట్ ధరల పెంపునకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించి కొత్త ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పెంచిన టికెట్ ధరలు అక్టోబర్ 30 నుంచి పది రోజుల పాటు అమల్లో ఉంటాయి.
టికెట్ ధరలు ఎంత పెంచారంటే?
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం, జీఎస్టీతో కలిపి మల్టీప్లెక్స్లలో ఒక్కో టికెట్పై రూ.75, సింగిల్ స్క్రీన్లలో రూ.50 చొప్పున పెంచుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. ఈ పెంపు తర్వాత టికెట్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.
మల్టీప్లెక్స్లు: రూ.75 పెంపు తర్వాత టికెట్ ధర రూ.252
సింగిల్ స్క్రీన్లు: రూ.50 పెంపు తర్వాత టికెట్ ధర రూ.197.50
ఈ కొత్త ధరలు అక్టోబర్ 30 నుంచి పది రోజుల పాటు వర్తిస్తాయి.
ప్రీమియర్ షోలు ఉండవు
‘ఆదర్శ కుటుంబం’ సినిమాకు ప్రత్యేక ప్రీమియర్ షోలు నిర్వహించడం లేదు. విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే సాధారణ షోలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ప్రభుత్వ అనుమతితో పెంచిన టికెట్ ధరలు కూడా విడుదల రోజైన అక్టోబర్ 30 నుంచే అమల్లోకి వస్తాయి.
శ్రీనిధి శెట్టి కథానాయికగా
హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో వెంకటేశ్ కథానాయకుడిగా నటించగా, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించారు. ఫ్యామిలీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా రూపొందిన ఈ సినిమాలో శ్రీనిధి శెట్టి కథానాయికగా నటించారు.
అక్టోబర్ 30న విడుదల
‘ఆదర్శ కుటుంబం’ అక్టోబర్ 30న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. విడుదల తేదీకి సంబంధించి ఇప్పటికే మార్పు చోటుచేసుకోగా, అదే రోజు నుంచి పది రోజుల పాటు పెంచిన టికెట్ ధరలు అమల్లో ఉండనున్నాయి. ఈ చిత్రానికి ప్రీమియర్ షోలు లేకుండా మొదటి రోజు సాధారణ ప్రదర్శనలే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.