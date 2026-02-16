- Home
ఫిబ్రవరి మూడో వారంలో బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్ద యుద్ధమే జరగనుంది. ఈ వారం ఒకటి రెండు కాదు, ఏకంగా 21 సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి. వీటిలో కోర్ట్రూమ్ డ్రామాలు, రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్లు, యాక్షన్ థ్రిల్లర్లు కూడా ఉన్నాయి.
1. దో దీవానే షెహర్ మే (హిందీ రొమాంటిక్ డ్రామా)
- తారాగణం: సిద్ధాంత్ చతుర్వేది, మృణాల్ ఠాకూర్, ఇలా అరుణ్, జాయ్ సేన్గుప్తా, అయేషా రాజా మిశ్రా, మోనా అంబేగావ్కర్
- దర్శకుడు: రవి ఉడ్యావర్
జీ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై ఈ సినిమాను నిర్మించారు. సంజయ్ లీలా భన్సాలీ, ఉమేష్ కుమార్ బన్సల్ ఈ చిత్రానికి నిర్మాతలు.
2. వీర్ మురార్బాజీ (మరాఠీ-హిందీ హిస్టారికల్ డ్రామా)
- తారాగణం: అంకిత్ మోహన్, అరుణ్ గోవిల్, దీపికా చిఖ్లియా, తనీషా ముఖర్జీ, ప్రాజక్తా గైక్వాడ్, హరీష్ దుధాడే
- దర్శకుడు: అజయ్ అరేకర్
ఏఏ ఫిల్మ్స్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తోంది. దీని యజమాని రవీనా టాండన్ భర్త అనిల్ థడాని. ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 19న విడుదల కానుంది.
3. అస్సీ (హిందీ కోర్ట్రూమ్ డ్రామా)
- తారాగణం: తాప్సీ పన్నూ, కని కుశ్రుతి, రేవతి, మనోజ్ పహ్వా, కుముద్ మిశ్రా, మహమ్మద్ జీషన్ అయ్యూబ్, నసీరుద్దీన్ షా, సుప్రియా పాఠక్, సీమా పహ్వా
- దర్శకుడు: అనుభవ్ సిన్హా
భూషణ్ కుమార్, కృష్ణ కుమార్ టీ-సిరీస్ బ్యానర్పై ఈ సినిమాను నిర్మించారు.
4. శతక్: సంఘ్ కే 100 వర్ష్ (సోషల్ హిస్టారికల్ డ్రామా)
రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (RSS) కథను చూపించే ఈ సినిమాకు ఆశిష్ మల్ దర్శకత్వం వహించారు. వీర్ కపూర్ నిర్మాత. నటీనటుల వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు.
5. షెల్టర్ హోమ్ (హిందీ క్రైమ్ డ్రామా)
- తారాగణం: రాజ్వీర్ సింగ్, సనిషా మౌర్య, ఉర్జన్ ఇచ్ఛాపురియా, దివ్యా త్యాగి, నిషాద్ రాజ్ రాణా
- దర్శకుడు: కుమార్ నీరజ్
బీనా షా, ఖుష్బూ నీరజ్ సింగ్ ఈ సినిమాను నిర్మించారు.
ఈ వారం మరో 16 సినిమాలు
హాలీవుడ్
- GOAT (ఇంగ్లీష్-హిందీ అడ్వెంచర్ యానిమేషన్ కామెడీ డ్రామా)
- గుడ్ లక్, హ్యావ్ ఫన్, డోంట్ డై (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ కామెడీ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్)
- ఎపిక్ ఎల్విస్ ప్రెస్లీ ఇన్ కాన్సర్ట్ (ఇంగ్లీష్ మ్యూజికల్ డాక్యుమెంటరీ)
కన్నడ
- ఆల్ఫా మెన్ లవ్ వెంజెన్స్ (కన్నడ యాక్షన్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్)
- మారణామి (కన్నడ డ్రామా థ్రిల్లర్)
- సూరి అన్నా (కన్నడ యాక్షన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్)
- సెకండ్ కేస్ ఆఫ్ సీతారాం (కన్నడ-తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్)
- హే భగవాన్ (తెలుగు కామెడీ డ్రామా)
- సరళా సుబ్బారావ్ (కన్నడ పీరియడ్ రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ డ్రామా)
తెలుగు
నవాబ్ కేఫ్ (తెలుగు కామెడీ డ్రామా)
త్రిశంకు (తెలుగు సైన్స్ ఫిక్షన్ డ్రామా థ్రిల్లర్)
తమిళ
- శివ శంబో (తమిళ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్)
- MG24 (తమిళ క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్)
ఇతర ప్రాంతీయ చిత్రాలు
- బంబుకట్ 2 (పంజాబీ కామెడీ డ్రామా)
- బేహద్ (గుజరాతీ డ్రామా)
- పొరోబసి (బెంగాలీ పీరియడ్ డ్రామా)
డిస్క్లెయిమర్:ఈ సినిమాల విడుదల సమాచారం 'బుక్ మై షో' జాబితా ప్రకారం ఇవ్వబడింది. ఇందులో మార్పులు ఉండవచ్చు. మేము దీనిని అధికారికంగా ధృవీకరించడం లేదు.
