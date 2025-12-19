2025 Flop Movies: 100 కోట్లు దాటినా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్ అయిన 8 సినిమాలు
2025 Flop Movies: 2025లో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి, వాటి సంపాదన 100 కోట్లు దాటింది. కానీ అవి బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్, డిజాస్టర్గా నిలిచాయి. వీటిలో సౌత్ కంటే బాలీవుడ్ సినిమాలే ఎక్కువ. అలాంటి 8 సినిమాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం...
1. కూలీ
బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ : 514 కోట్ల రూపాయలు
బాక్సాఫీస్ తీర్పు : ఫ్లాప్
రజనీకాంత్ నటించిన ఈ తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్కు లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించారు. దాదాపు రూ.350 కోట్ల బడ్జెట్తో తీయడం వల్ల, 514 కోట్లు సంపాదించినా ఈ సినిమా ఫ్లాప్గా నిలిచింది.
2.వార్ 2
బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ : 236.55 కోట్ల రూపాయలు
బాక్సాఫీస్ తీర్పు : ఫ్లాప్
YRF స్పై యూనివర్స్లో వచ్చిన ఈ సినిమాకి అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించారు. హృతిక్ రోషన్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, కియారా అద్వానీ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. దాదాపు రూ. 325 కోట్లతో తీసిన ఈ సినిమా పెట్టిన ఖర్చు కూడా రాబట్టలేక ఫ్లాప్ అయింది.
3.ఓజీ
బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ : 293 కోట్ల రూపాయలు
బాక్సాఫీస్ తీర్పు : కొన్ని చోట్ల ఫ్లాప్
ఈ తెలుగు పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాకు సుజీత్ దర్శకత్వం వహించారు. పవన్ కళ్యాణ్, ఇమ్రాన్ హష్మీ నటించిన ఈ సినిమాను దాదాపు రూ.200 కోట్లతో తీశారు. భారీ బడ్జెట్ వల్ల 293 కోట్లు వసూలు చేసినా కొన్ని చోట్ల ఫ్లాప్ అయ్యింది. కొన్ని చోట్ల బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది.
4.హౌజ్ఫుల్ 4
బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ : 183.38 కోట్ల రూపాయలు
బాక్సాఫీస్ తీర్పు : ఫ్లాప్
తరుణ్ మన్సుఖానీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ కామెడీ సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్, రితేష్ దేశ్ముఖ్, అభిషేక్ బచ్చన్, ఫర్దీన్ ఖాన్, సంజయ్ దత్, జాకీ ష్రాఫ్, నానా పటేకర్ లాంటి నటులు కనిపించారు. 250 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా కనీసం బడ్జెట్ కూడా రాబట్టలేక ఫ్లాప్ అయింది.
5.థామా
బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ : 134.78 కోట్ల రూపాయలు
బాక్సాఫీస్ తీర్పు : ఫ్లాప్
ఈ హారర్ కామెడీ సినిమాకు ఆదిత్య సర్పోత్దార్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో ఆయుష్మాన్ ఖురానా, రష్మిక మందన్న, నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. దాదాపు రూ.140 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా ఖర్చులను రాబట్టడంలో విఫలమైంది.
6.గేమ్ ఛేంజర్
బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ : 195 కోట్ల రూపాయలు
బాక్సాఫీస్ తీర్పు : డిజాస్టర్
ఎస్. శంకర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు యాక్షన్ సినిమాలో రామ్ చరణ్, కియారా అద్వానీ, ఎస్.జె.సూర్య లాంటి నటులు కనిపించారు. ఈ సినిమాను దాదాపు రూ.450 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించారు.
7.జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3
బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ : 117.5 కోట్ల రూపాయలు
బాక్సాఫీస్ తీర్పు : ఫ్లాప్
డైరెక్టర్ సుభాష్ కపూర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3' బడ్జెట్ దాదాపు 120 కోట్లు. కానీ బాక్సాఫీస్ వద్ద అక్షయ్ కుమార్, అర్షద్ వార్సి నటించిన ఈ సినిమా బడ్జెట్ కూడా రాబట్టలేకపోయింది.
8.సికందర్
బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ : 110.36 కోట్ల రూపాయలు
బాక్సాఫీస్ తీర్పు : డిజాస్టర్
సల్మాన్ ఖాన్ నటించిన ఈ యాక్షన్ సినిమాకు ఎ. ఆర్. మురుగదాస్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో రష్మిక మందన్న, సత్యరాజ్ లాంటి నటులు కూడా కనిపించారు. దీని బడ్జెట్ దాదాపు 200 కోట్లు. ఈ సినిమా పెట్టిన ఖర్చును రాబట్టడంలో భారీ తేడాతో విఫలమైంది.