ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్ 675/5 వద్ద డిక్లేర్ చేయగా, ఆ సమయంలో సచిన్ టెండూల్కర్ 194 పరుగులతో ఆడుతున్నాడు. కెప్టెన్ గంగూలీ గైర్హాజరీలో అప్పుడు స్టాండ్-ఇన్ కెప్టెన్ అయిన రాహుల్ ద్రావిడ్ డిక్లరేషన్ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.

సచిన్ తన డబుల్ సెంచరీ పూర్తవకముందే ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్ కావడంతో నిరాశకు లోనయ్యాడు. అదే విషయాన్ని ఆయన 2014లో తన ఆటోబయోగ్రఫీ 'Playing It My Way' లో పేర్కొన్నాడు. "నేను ఎంతో బాధపడ్డాను" అని సచిన్ తన పుస్తకంలో రాసుకొచ్చాడు.