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- IPL 2027: ఐపీఎల్ 2027 వేలంలో మైండ్ బ్లాక్ ట్విస్ట్.. ధోనీతో పాటు ఆ నలుగురు స్టార్లు అవుట్
IPL 2027: ఐపీఎల్ 2027 వేలంలో మైండ్ బ్లాక్ ట్విస్ట్.. ధోనీతో పాటు ఆ నలుగురు స్టార్లు అవుట్
IPL 2027: ఐపీఎల్ 2027 మినీ వేలానికి ముందు అన్ని జట్లు రిలీజ్ లిస్ట్ ప్రకటించాయి. ధోనీ, బౌల్ట్, హెట్మెయర్ సహా ఐదుగురు స్టార్ ప్లేయర్లను వదులుకోవడం అభిమానులకు షాక్ ఇచ్చింది. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ 2027 రిలీజ్ లిస్ట్లో టాప్ 5 దిగ్గజ ప్లేయర్లు వీరే
ఐపీఎల్ 2027 మినీ వేలానికి ముందు అన్ని 10 ఫ్రాంచైజీలు తమ రిటైన్, రిలీజ్ ప్లేయర్ల జాబితాను ప్రకటించాయి. నవంబర్ 17న వెలువడిన ఈ ప్రకటనలతో అన్ని జట్ల స్క్వాడ్స్లో భారీ మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. కొందరు స్టార్ ఆటగాళ్ల పేర్లు రిలీజ్ లిస్ట్లో కనిపించడం క్రికెట్ లవర్స్ ను ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపరిచింది.
ఇప్పటికే ట్రేడ్ విండోలో కొన్ని పెద్ద డీల్స్ జరిగాయి. ముఖ్యంగా ముంబై ఇండియన్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ మధ్య హార్దిక్ పాండ్యా, అర్ష్దీప్ సింగ్ స్వాప్ డీల్ హైలైట్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు రిలీజ్ లిస్ట్ కూడా బయటకు రావడంతో మినీ వేలంపై మరింత హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. కొన్ని నిర్ణయాలు ఊహించినవే అయినా, ఐదుగురు కీలక ప్లేయర్లను వదులుకోవడం మాత్రం క్రికెట్ అభిమానులకు పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది. ఆ టాప్ 5 షాకింగ్ రిలీజ్లు గమనిస్తే..
ఎంఎస్ ధోనీ (చెన్నై సూపర్ కింగ్స్)
ఐపీఎల్ 2027 రిటెన్షన్ ప్రకటనలకు ముందు అందరి దృష్టి ఎంఎస్ ధోనీ మీదే నిలిచింది. ఐపీఎల్లో తన ఆటకు గుడ్ బై చెబుతూ ధోనీ తీసుకున్న నిర్ణయం అతిపెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. 2008లో ప్రారంభమైన తొలి సీజన్ నుంచి ధోనీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ వచ్చాడు. మధ్యలో రెండేళ్లు మాత్రం రైజింగ్ పూణె సూపర్జెయింట్ తరఫున ఆడాడు.
ధోనీ కెప్టెన్సీలో సీఎస్కే 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 సంవత్సరాల్లో మొత్తం ఐదుసార్లు ఐపీఎల్ టైటిల్స్ గెలుచుకుంది. కేవలం గణాంకాలకే పరిమితం కాకుండా, ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఒక గొప్ప లెగసీని క్రియేట్ చేసి ఆటగాడిగా తప్పుకున్నాడు. అయితే 2026 సీజన్ ధోనీకి చేదు జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది. పిక్క గాయం కారణంగా ఆ సీజన్ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు.
గత కొన్ని సీజన్లుగా ఆడే సమయం తగ్గడం, వయసు పెరగడంతో ధోనీ భవిష్యత్తుపై ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. ఇప్పుడు 45 ఏళ్ల ధోనీ ఆటగాడిగా పక్కకు తప్పుకుని, ఐపీఎల్ 2027 నుంచి సీఎస్కే జట్టు మెంటార్గా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడు. ఇకపై వికెట్ల వెనుక లేదా ఫినిషర్గా ధోనీని మైదానంలో చూడలేకపోయినా, మెంటార్గా జట్టుతోనే ఉంటూ ఆటగాళ్లకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నాడు.
ట్రెంట్ బౌల్ట్ (ముంబై ఇండియన్స్)
ట్రెంట్ బౌల్ట్ను ముంబై ఇండియన్స్ రిలీజ్ చేయడం అభిమానులకు పెద్ద షాక్ అనే చెప్పాలి. 2025 ఐపీఎల్ సీజన్కు ముందు ముంబై ఫ్రాంచైజీ ఏకంగా రూ. 12.50 కోట్ల భారీ ధర పెట్టి బౌల్ట్ను తిరిగి కొనుగోలు చేసింది.
2020 నుంచి 2021 వరకు ముంబై తరఫున ఆడిన మొదటి ఇన్నింగ్స్లో బౌల్ట్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. జస్ప్రీత్ బుమ్రాతో కలిసి పవర్ప్లేలో వికెట్లు తీస్తూ 2020లో ముంబై టైటిల్ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
అయితే ట్రేడ్ విండో ద్వారా అర్ష్దీప్ సింగ్ ముంబై జట్టులోకి రావడంతో ఫ్రాంచైజీ తమ పేస్ అటాక్ను మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. లెఫ్ట్ ఆర్మ్ సీమర్ రోల్ కోసం లోకల్ ఆప్షన్ వైపు ముంబై మొగ్గు చూపింది. పైగా బౌల్ట్ వయసు కూడా ఒక కారణంగా కనిపిస్తోంది. బౌల్ట్ను రిలీజ్ చేయడం వల్ల వేలంలో ముంబై పర్స్లో భారీగా డబ్బు మిగలనుంది. కెరీర్ చివరి దశలో ఉన్నప్పటికీ, 37 ఏళ్ల బౌల్ట్ అనుభవం, కొత్త బంతిని స్వింగ్ చేసే సామర్థ్యం వేలంలో పలు జట్లను ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది.
జాకబ్ బెథెల్ (రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు)
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) జట్టు జాకబ్ బెథెల్ను రిలీజ్ చేయడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. బ్యాట్తో పాటు బంతితోనూ రాణించగల సత్తా ఉండటంతో టీ20 క్రికెట్లో బెథెల్ ఒక విలువైన ఆప్షన్గా గుర్తింపు పొందాడు.
23 ఏళ్ల ఈ యువ ఆటగాడు ఇంగ్లాండ్లో అత్యంత ప్రతిభావంతులైన క్రికెటర్లలో ఒకడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ముంబైలో భారత్తో జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్లో అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించి తన సత్తా ఏంటో నిరూపించాడు. వయసు, ఆల్రౌండ్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి చూస్తే భవిష్యత్తులో ఆర్సీబీ జట్టుకు కీలక పిల్లర్ అవుతాడని అంతా భావించారు.
అయినప్పటికీ మినీ వేలానికి ముందు స్క్వాడ్లో కొన్ని మార్పులు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆర్సీబీ ఈ యంగ్స్టర్ను వదులుకుంది. వయసు కలిసొచ్చే అంశం కావడంతో, ఒక మంచి విదేశీ యువ ఆల్రౌండర్ కోసం చూస్తున్న జట్లు బెథెల్పై కన్నేసే ఛాన్స్ ఉంది. భవిష్యత్తులో ఆర్సీబీ ఈ నిర్ణయం పట్ల బాధపడే అవకాశం లేకపోలేదు.
దీపక్ చాహర్ (ముంబై ఇండియన్స్)
ఐపీఎల్ 2027 మినీ వేలానికి ముందు ముంబై ఇండియన్స్ వదులుకున్న మరో ప్రముఖ ఆటగాడు దీపక్ చాహర్. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరఫున పలు విజయవంతమైన సీజన్లు ఆడిన తర్వాత, 2025 మెగా వేలంలో రూ. 9.25 కోట్లకు ఐదుసార్లు ఛాంపియన్ అయిన ముంబై జట్టులో చేరాడు.
కొత్త బంతిని స్వింగ్ చేస్తూ ఆరంభంలోనే వికెట్లు తీయడంలో చాహర్కు మంచి పేరుంది. కానీ గాయాల బెడద అతడి కెరీర్పై ప్రభావం చూపింది. ముంబై జట్టులో అతడి ప్రయాణం అనుకున్నంత సాఫీగా సాగలేదు. 2026 సీజన్లో కేవలం ఎనిమిది మ్యాచ్లు మాత్రమే ఆడిన చాహర్, ఆశించిన స్థాయిలో ప్రదర్శన చేయలేకపోయాడు.
ఇప్పుడు అర్ష్దీప్ సింగ్ జట్టులోకి రావడంతో ముంబై తమ బౌలింగ్ కాంబినేషన్ను మారుస్తోంది. చాహర్ స్థానంలో ఒక విదేశీ బౌలర్ను తీసుకుని జట్టును బలోపేతం చేయాలని భావిస్తోంది. అయినా పవర్ప్లేలో బౌలింగ్ చేసే అనుభవజ్ఞుడైన భారత పేసర్ కోసం చూస్తున్న జట్లు వేలంలో చాహర్ కోసం పోటీ పడవచ్చు.
షిమ్రాన్ హెట్మెయర్ (రాజస్థాన్ రాయల్స్)
రాజస్థాన్ రాయల్స్ తీసుకున్న అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన నిర్ణయాల్లో షిమ్రాన్ హెట్మెయర్ రిలీజ్ ఒకటి. వెస్టిండీస్ బ్యాటర్ అయిన హెట్మెయర్ రాజస్థాన్ మిడిల్ ఆర్డర్లో రెగ్యులర్ ప్లేయర్గా ఉంటూ, తన దూకుడైన బ్యాటింగ్తో ఎన్నో మ్యాచ్లను ఫినిష్ చేశాడు.
2022లో రాజస్థాన్ జట్టులో చేరిన హెట్మెయర్ క్రమంగా బ్యాటింగ్ లైనప్లో కీలక ఆటగాడిగా మారాడు. స్పిన్నర్లపై ఎదురుదాడి చేయడం, డెత్ ఓవర్లలో సునాయాసంగా బౌండరీలు బాదడం అతడి ప్రత్యేకత. టాప్ ఆర్డర్పై ఎక్కువగా ఆధారపడే రాజస్థాన్ జట్టుకు అతడు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాడు. 2025 మెగా వేలానికి ముందు రాజస్థాన్ రూ. 11 కోట్లకు అతడిని రిటైన్ చేసుకోవడంతో, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికల్లో భాగంగానే ఉంచుకున్నారని అందరూ అనుకున్నారు.
అయితే ఇప్పుడు హెట్మెయర్ను రిలీజ్ చేయడాన్ని బట్టి చూస్తే, విదేశీ ఆటగాళ్ల కాంబినేషన్లో రాజస్థాన్ కొత్త ఆప్షన్లను పరిశీలిస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది. కానీ హెట్మెయర్ లాంటి ఫినిషింగ్ సామర్థ్యం ఉన్న ఆటగాడిని వెతకడం రాజస్థాన్కు అంత ఈజీ కాదు.