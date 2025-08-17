ప్రపంచ కప్లో పరుగుల వరద పారించిన టాప్ 5 భారత మహిళా క్రికెటర్లు
Womens World Cup 2025: గత వన్డే ప్రపంచ కప్లలో పలువురు భారతీయ మహిళలు అద్భుతంగా రాణించారు. మిథాలీ రాజ్ 2017లో 409 పరుగులు చేసి రికార్డు సృష్టించగా, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ కూడా అత్యధిక పరుగులు చేసిన వారిలో ఒకరిగా అదరగొట్టారు.
ప్రపంచ కప్ లో అదరగొట్టిన భారత మహిళా ప్లేయర్లు
భారత జట్టు సెప్టెంబర్ 30న శ్రీలంకతో జరిగే మ్యాచ్తో తమ తొలి మహిళల ప్రపంచ కప్ అందుకోవడం కోసం ప్రయాణం మొదలుపెట్టనుంది. 13వ ప్రపంచ కప్కు భారత్ ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. స్వదేశంలోనే ప్రపంచ కప్ గెలవాలని భారత జట్టు ఆశిస్తోంది.
గత ప్రపంచ కప్లలో భారత జట్టు అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనలు ఇచ్చింది. ప్రతి టోర్నీలోనూ కొంతమంది ఆటగాళ్ళు అత్యధిక పరుగులు చేసిన వారిలో ఉన్నారు. ప్రపంచ కప్ టైటిల్ కలను సాకారం చేసుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్న భారత జట్టులో ఒకే ప్రపంచ కప్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్ 5 ఆటగాళ్లు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. మిథాలీ రాజ్
మిథాలీ రాజ్ ఒకే ప్రపంచ కప్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారతీయ మహిళా క్రికెటర్. 2017లో ఆమె 9 మ్యాచ్లలో 409 పరుగులు చేసింది, ఇందులో ఒక సెంచరీ, మూడు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఆమె బ్యాటింగ్ సగటు 45.44. బెలిండా క్లార్క్, సూజీ బేట్స్లతో పాటు మిథాలీ రాజ్ ఒకే ప్రపంచ కప్లో 400 పరుగులు చేసిన ముగ్గురు కెప్టెన్లలో ఒకరు.
మొత్తంగా, మిథాలీ రాజ్ ప్రపంచ కప్లలో 38 మ్యాచ్లలో 1321 పరుగులు చేసింది, ఇందులో 2 సెంచరీలు, 11 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఆమె సగటు 47.17 గా ఉంది.
2. పునమ్ రౌగ్
పునమ్ రౌత్ 2017 ప్రపంచ కప్లో భారత జట్టు తరపున అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్లలో ఒకరు. ఆమె 9 మ్యాచ్లలో 381 పరుగులు చేసింది, ఇందులో ఒక సెంచరీ, రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఆమె బ్యాటింగ్ సగటు 42.33గా ఉంది.
మొత్తంగా, రౌత్ ప్రపంచ కప్లలో 14 మ్యాచ్లలో 466 పరుగులు చేసింది, ఇందులో ఒక సెంచరీ, మూడు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఆమె సగటు 33.28.
3. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ 2017 ప్రపంచ కప్లో అద్భుతంగా రాణించింది. ఆమె 9 మ్యాచ్లలో 359 పరుగులు చేసింది, ఇందులో ఒక సెంచరీ, రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఆమె బ్యాటింగ్ సగటు 59.83. ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన సెమీఫైనల్లో ఆమె 171 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచింది. ఇది ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో 9వ అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు. 2022 ప్రపంచ కప్లో కౌర్ 7 మ్యాచ్లలో 318 పరుగులు చేసింది, ఇందులో ఒక సెంచరీ, రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఆమె బ్యాటింగ్ సగటు 53.00.
మొత్తంగా, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ప్రపంచ కప్లలో 26 మ్యాచ్లలో 876 పరుగులు చేసింది, ఇందులో 3 సెంచరీలు, 4 అర్థ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఆమె సగటు 51.52. రాబోయే ప్రపంచ కప్లో ఆమె 1000 పరుగుల మైలురాయిని అధిగమించే అవకాశముంది.
4. స్మృతి మంధాన
స్మృతి మంధాన 2022 ప్రపంచ కప్లో అద్భుతంగా రాణించింది. ఆమె 7 మ్యాచ్లలో 327 పరుగులు చేసింది, ఇందులో ఒక సెంచరీ, రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఆమె బ్యాటింగ్ సగటు 46.71. 2017 ప్రపంచ కప్లో ఆమె 9 మ్యాచ్లలో 232 పరుగులు చేసింది, ఇందులో ఒక సెంచరీ, ఒక హాఫ్ సెంచరీ ఉన్నాయి. ఆమె బ్యాటింగ్ సగటు 29.00.
మొత్తంగా, స్మృతి మంధాన ప్రపంచ కప్లలో 16 మ్యాచ్లలో 559 పరుగులు చేసింది, ఇందులో రెండు సెంచరీలు, మూడు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఆమె బ్యాటింగ్ సగటు 37.26. రాబోయే ప్రపంచ కప్లో ఆమె కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
5. అంజుమ్ చోప్రా
అంజుమ్ చోప్రా 2000/01 ప్రపంచ కప్లో భారత జట్టు తరపున అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్లలో ఒకరు. ఆమె 8 మ్యాచ్లలో 267 పరుగులు చేసింది, ఇందులో మూడు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఆమె బ్యాటింగ్ సగటు 38.14. చంద్రకాంత కౌల్తో పాటు అంజుమ్ చోప్రా ఒకే ప్రపంచ కప్లో 250 పరుగులు చేసిన ఇద్దరు భారతీయ మహిళా క్రికెటర్లలో ఒకరు.
మొత్తంగా, అంజుమ్ చోప్రా ప్రపంచ కప్లలో 26 మ్యాచ్లలో 619 పరుగులు చేసింది, ఇందులో ఆరు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఆమె బ్యాటింగ్ సగటు 29.47.