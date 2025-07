ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు హ్యారీ బ్రూక్, గిల్‌ బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా సరదాగా అతన్ని డిక్లేర్ చేయండి అంటూ కామెంట్స్ చేశాడు. “450 డిక్లేర్ కాదా? రేపు వర్షం పడుతుంది. మధ్యాహ్నం అరగంటపాటే ఆట” అన్నాడు.

దీనికి గిల్ “మా బ్యాడ్ లక్” అని సమాధానమిచ్చాడు. దీంతో బ్రూక్ “డ్రా తీసుకో” అంటూ చమత్కరించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

