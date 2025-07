Shubman Gill double century: భారత టెస్ట్ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన యంగ్ బ్యాటర్ శుభ్‌మన్ గిల్ తన కెరీర్‌లో తొలి టెస్ట్ డబుల్ సెంచరీని కొట్టి చరిత్ర సృష్టించాడు.

గురువారం (జూలై 3, 2025న) ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌లో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్ రెండో రోజు గిల్ ఈ ఘనతను సాధించాడు.

మొదటి రోజు 114 పరుగుల వద్ద అజేయంగా నిలిచిన గిల్, రెండో రోజు తన స్కోరును 200కు చేర్చాడు. ఇది అతని టెస్ట్ కెరీర్‌లో తొలి డబుల్ సెంచరీ కాగా, ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై టెస్ట్ డబుల్ సెంచరీలు సాధించిన మూడో భారత ఆటగాడిగా నిలిచాడు.

Maiden DOUBLE-CENTURY for Shubman Gill in Test Cricket!



What a knock from the #TeamIndia Captain!



@ShubmanGill

