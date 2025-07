కాగా, గాయం అయిన‌ప్ప‌టికీ నాల్గో టెస్టులో రిష‌బ్ పంత్ కొన‌సాగుతార‌ని బీసీసీఐ తెలిపింది. అత‌ను కీపింగ్ చేయ‌డు కానీ, బ్యాటింగ్ చేయ‌డానికి వ‌స్తారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల ప్రకారం అతను బ్యాటింగ్‌కి అందుబాటులో ఉన్నాడు. "పంత్ కీపింగ్ చేయలేడు కానీ, పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటే బ్యాటింగ్ చేస్తాడు" అని బీసీసీఐ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Rishabh Pant, who sustained an injury to his right foot on Day 1 of the Manchester Test, will not be performing wicket-keeping duties for the remainder of the match. Dhruv Jurel will assume the role of wicket-keeper.



Despite his injury, Rishabh Pant has joined the…

