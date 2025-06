ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై నాలుగు టెస్టు సెంచరీలతో రిషభ్ పంత్.. సచిన్ టెండూల్కర్, దిలీప్ వెంగ్‌సర్కార్ సరసన నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో రాహుల్ ద్రావిడ్ 6 సెంచరీలతో టాప్ లో ఉన్నాడు. పంత్ ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై ఆడిన ఆరు అర్ధ సెంచరీలలో నాలింటిని సెంచరీలుగా మార్చడంలోను ప్రత్యేకంగా నిలిచాడు.

He's steely, He's Bold 💥



When Rishabh Pant bats, the records are never on hold 😎



Updates ▶️ https://t.co/CuzAEnBkyu#TeamIndia | #ENGvIND | @RishabhPant17 pic.twitter.com/UuNea6WmiS

— BCCI (@BCCI) June 23, 2025