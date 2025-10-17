- Home
- Business
- Fake Gold: మార్కెట్లోకి నకిలీ గోల్డ్.. బంగారం కొనే ముందు ఈ యాప్ కచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
Fake Gold: మార్కెట్లోకి నకిలీ గోల్డ్.. బంగారం కొనే ముందు ఈ యాప్ కచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
Fake Gold: బంగారం ధరలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. తులం ఏకంగా రూ. లక్షన్నర దిశగా దూసుకెళ్తోంది. దీనినే ఆసరాగా చేసుకొని కల్తీగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. చివరికి బంగారాన్ని కూడా కల్తీ చేసేస్తున్నారు.
నకిలీ బంగారం
దీపావళి, ధంతేరస్ పండుగ సమీపిస్తుండటంతో, ప్రజలు గోల్డ్, సిల్వర్ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీనినే ఆసరాగా చేసుకొని కల్తీ రాయుళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని బస్తీ జిల్లాలో రాధా జ్యువెలర్స్ అనే దుకాణంలో నకిలీ గోల్డ్ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ దుకాణం యజమాని సుమారు 2 కోట్లు రూపాయల విలువైన నకిలీ గోల్డ్ అమ్మి, దుకాణాన్ని మూసి పారిపోయారు. ఈ ఘటనతో మార్కెట్లలో నకిలీ గోల్డ్ భయం పెరిగింది.
నకిలీ బంగారాన్ని ఎలా గుర్తించాలి.?
బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) నకిలీ గోల్డ్ సమస్యను నియంత్రించడానికి BIS Care App అనే మొబైల్ యాప్ని ప్రారంభించింది. ఈ యాప్ ద్వారా వినియోగదారులు ఏదైనా హాల్మార్క్ చేసిన జ్యువెలరీ అసలు కదా లేదా నకిలీ కదా అని సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
HUID నంబర్ ఎలా చెక్ చేయాలి
గోల్డ్ కొనుగోలు చేసే ముందు, జ్యువెలరీపై HUID నంబర్ను తప్పకుండా చూడాలి. HUID అంటే ఆరు అంకెల అక్షర-సంఖ్య కలిగిన కోడ్. BIS Care App లో ఈ HUIDని ఎంటర్ చేయాలి. ఇది జ్యువెలరీని ఏ హాల్మార్క్ సెంటర్ ధృవీకరిస్తుంది. అది ఏ మేటల్తో తయారైంది, దాని స్వచ్చతా స్థాయి ఎంత, అన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి. యాప్ లో ఇచ్చిన వివరాలు జ్యువెలరీతో మ్యాచ్ కాకపోతే, అది నకిలీ కావచ్చు. BIS సూచన ప్రకారం, సామాన్యంగా హాల్మార్క్ గల గోల్డ్ మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి, ఎందుకంటే ఇది మీ గోల్డ్ స్వచ్చతాకు గ్యారంటీ ఇస్తుంది.
ఎక్కడ ఫిర్యాదు చేయాలి.?
BIS Care App ద్వారా వినియోగదారులు ఫిర్యాదు కూడా చేయొచ్చు. ఉదాహరణకు.. HUID నంబర్ యాప్ లో సరిపోకపోవడం, హాల్మార్క్ లేని గోల్డ్ విక్రయించడం వంటివి గమనించినప్పుడు.. మీరు BIS కి రిపోర్ట్ చేసి, పరిశీలన కోసం అడగవచ్చు.
గోల్డ్ కొనుగోలు చేసే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
* జ్యువెలరీపై BIS హాల్మార్క్తో పాటు ఆరు అంకెల HUID నంబర్ నిర్ధారించుకోండి.
* HUIDని BIS Care App లో చెక్ చేసుకోండి.
* HUID లేని లేదా యాప్ లో మ్యాచ్ కాని జ్యువెలరీని కొనుగోలు చేయకండి.