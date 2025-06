2018లో ఇంగ్లాండ్‌లోనే తన టెస్ట్ అరంగేట్రం చేసిన రిషబ్ పంత్, అదే టూర్ చివర టెస్ట్‌లో సెంచరీతో మెరిసాడు. కాగా, పంత్ టెస్ట్ కెరీర్‌లో ఇప్పటివరకు ఎనిమిదిసార్లు 90 నుంచి 99 పరుగుల మధ్య అవుటయ్యాడు. ఇది అతడి దూకుడు, ఆటతీరు గురించి గొప్పగా చెబుతుంది. అతడి లక్ష్యం పెద్ద స్కోర్ మాత్రమే కాదు జట్టు అవసరానికి అనుగుణంగా వేగంగా స్కోరింగ్ చేయడం.

2024 ఆస్ట్రేలియా టూర్‌లో రిషబ్ పంత్ నిర్లక్ష్యంగా అవుటవడంతో సునీల్ గవాస్కర్ “స్టూపిడ్, స్టూపిడ్, స్టూపిడ్” అని తీవ్రంగా విమర్శించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈసారి పంత్ ఆట చూసిన వెంటనే “సూపర్బ్, సూపర్బ్, సూపర్బ్” అంటూ కామెంటరీ బాక్స్‌ నుంచే ఆయన తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇది పంత్ ఆటతీరు ఎంతగా మెరుగైందన్న దానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది లీడ్స్ సెంచరీ ఇన్నింగ్స్.

రిషబ్ పంత్ సెంచరీ తర్వాత మైదానంలో ఆసక్తికరంగా సెలబ్రేట్ చేశాడు. సాధారణ ఆటగాళ్లు బ్యాట్ ఎత్తి సందేశం పంపితే, పంత్ మాత్రం గ్రౌండ్‌పైనే సోమర్సాల్ట్ వేయడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇది అభిమానుల కోసం ఒక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ షాట్‌ అయినప్పటికీ, అతని ఉత్సాహాన్ని ప్రతిబింబించింది.

