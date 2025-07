లార్డ్స్ టెస్ట్‌లో నాలుగో వికెట్‌కు కేఎల్ రాహుల్, రిషబ్ పంత్ కలిసి 141 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. ఇది ఇంగ్లాండ్‌లో వీరి నాలుగు టెస్ట్ భాగస్వామ్యాల్లో మూడో సెంచరీ భాగస్వామ్యం కావడం విశేషం.

2024 లీడ్స్ టెస్ట్‌లో 195 పరుగులు, 2018లో ఓవల్‌లో 204 పరుగుల భాగస్వామ్యం చేసిన వీరిద్దరు, ఇప్పుడు మరోసారి జట్టును కష్ట స్థితి నుంచి రక్షించారు. వీరి ఇన్నింగ్స్ లకు తోడుగా జడేజా (72 పరుగులు), కరుణ్ నాయర్ (40 పరుగులు) రాణించడంతో భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ లో 387 పరుగులతో ఇంగ్లాండ్ స్కోర్ ను సమం చేసింది.

Innings Break!



The scores are level in the 1st innings as #TeamIndia are all out for 387.



Over to our bowlers 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/X4xIDiSUqO#ENGvIND pic.twitter.com/jwJV2BmtC6

