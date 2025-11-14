- Home
- కేఎల్ రాహుల్ ఇల్లు చూస్తే దిమ్మతిరగాల్సిందే.. రూ. 100 కోట్ల లగ్జరీ లైఫ్. వైరల్ ఫొటోలు
KL Rahul: టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ కేెెెెఎల్ రాహుల్ లగ్జరీ లైఫ్స్టైల్కి సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున వైరల్ అవుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఆయన ఇంటికి సంబంధించిన వివరాలు నెట్టింట ట్రెండ్ అవుతోంది.
రూ. 101 కోట్ల సంపద
టీమ్ ఇండియా క్రికెటర్ కేఎల్ రాహుల్, నటుడు సునీల్ శెట్టి కూతురు అతియాతో పెళ్లి అయిన తర్వాత ఈ జంట మరింతగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. రాహుల్ దగ్గర మొత్తం రూ.101 కోట్ల సంపద ఉంది. వీరు స్టైలిష్గా ఉండే లైఫ్స్టైల్తో పేరొందారు. సోషల్ మీడియాలో తరచూ తమ ఫోటోలు, వీడియోలు షేర్ చేస్తుంటారు.
ముంబై రూ.20 కోట్ల ఇల్లు
ఈ జంట ముంబైలోని బాంద్రాలో 4 బెడ్రూమ్లు, సముద్రం కనిపించే ఇంటిలో ఉంటున్నారు. దీని విలువ సుమారు రూ.20 కోట్లు.
ఈ ఇంటి ముఖ్యాంశాలు:
* లేత గోధుమ, క్రీమ్ రంగులతో సింపుల్ లుక్
* పెద్ద కిటికీలు, గాజు తలుపులు
* ఇంట్లోకి ఎక్కువ సహజ కాంతి
* ప్రశాంతమైన వాతావరణం
* లివింగ్ రూమ్ చెక్క ఫ్లోర్తో ఉంటుంది. ఫ్యామిలీ రూమ్ వైట్ కలర్తో పెద్దగా, క్లీన్గా కనిపిస్తుంది.
ఈ ఇంటి ప్రధాన ఆకర్షణ
ఇంటి పెద్ద కిటికీల నుంచి అరేబియా సముద్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. బాల్కనీ నుంచి కనిపించే సముద్ర దృశ్యం ఈ ఇంటికి ప్రత్యేక అందాన్ని ఇస్తుంది. అందుకే చాలామంది దీనిని ‘పర్ఫెక్ట్ సీ-ఫేసింగ్ హోమ్’ అంటారు.
బెంగళూరులో ప్రైవేట్ బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్ ఉన్న ఇల్లు
రాహుల్–అతియా దంపతులకు బెంగళూరులోని బెన్సన్ టౌన్లో కూడా ఒక లగ్జరీ హౌస్ ఉంది.
ఈ ఇంటి ప్రత్యేకతలు:
* పెద్ద అవుట్డోర్ ప్రాంతం
* ప్రైవేట్ బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్
* సింపుల్, ఆధునిక ఇంటీరియర్లు
* మోడరన్ సదుపాయాలు
* ఈ ఇల్లు వీరి యాక్టివ్ లైఫ్కు బాగా సరిపోతుంది.
ఈ రెండు ఇళ్లు – వీరి అభిరుచికి ఉదాహరణ
ముంబై, బెంగళూరు ఇళ్లు రెండూ లగ్జరీ, సౌకర్యం, ఆధునికత కలిసిన ఇళ్లే. సముద్ర దృశ్యాల అందం నుంచి ఇంటి లోపలి ఫర్నిచర్ వరకూ, ప్రతి అంశం రాహుల్–అతియా జంట స్టైల్ను చూపిస్తుంది. వీరి విలాసవంతమైన జీవనశైలికి ఇవి నిజమైన ఉదాహరణలు.