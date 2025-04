LSG vs KKR: కేకేఆర్ ను దంచికొట్టారు భయ్యా

Read Full Gallery

KKR vs LSG IPL 2025: ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టు 238/3 పరుగులతో ఐపీఎల్ లో త‌మ‌ రెండో అత్య‌ధిక స్కోర్ ను న‌మోదుచేసింది. ఈ మ్యాచ్ లో మిచెల్ మార్ష్, నికోలస్ పూరన్, ఐడెన్ మార్క్రామ్ లు అద్భుత‌మైన బ్యాటింగ్ లో ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారించారు. వ‌రుస పెట్టి ఫోర్లు, సిక్స‌ర్లు బాదారు. దీంతో ల‌క్నో టీమ్ కేకేఆర్ ముందు 239 ప‌రుగుల భారీ టార్గెట్ ను ఉంచింది.



Nicholas Pooran

Image Credit: Twitter/LSG

Nicholas Pooran

MI vs LSG

ఈ స్కోర్ తో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ ఐపీఎల్ లో త‌మ రెండో అత్య‌ధిక టీమ్ స్కోర్ ను న‌మోదుచేసింది. LSG అత్యధిక తొలి ఇన్నింగ్స్ స్కోర్లు ఇలా ఉన్నాయి..

257/5 vs PBKS, మొహాలీ, 2023

238/3 vs KKR, కోల్‌కతా, 2025

214/6 vs MI, ముంబై, 2024

210/0 vs KKR, ముంబై, 2022

209/8 vs DC, విశాఖపట్నం, 2025