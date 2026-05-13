Cricket : ఐపీఎల్ సానబెట్టిన యంగ్ టాలెంట్స్.. టీమిండియా తలుపు తట్టే టాప్ 5 ప్లేయర్స్ వీళ్లేనా..?
ఐపీఎల్ అనేది యువ ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చే ఫ్యాక్టరీగా మారింది. ఈ సీజన్లో కూడా యువ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డుల దగ్గర నుంచి ప్రిన్స్ యాదవ్ సూపర్ బౌలింగ్ వరకు పలువురు అద్భుతాలు చేశారు. మరి వీరిలో టీమిండియా తలుపుతట్టేది ఎవరో..?
1. వైభవ్ సూర్యవంశీ
రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ కేవలం 15 ఏళ్ల కుర్రాడు. అయితేనేం అతడి ఆట క్రికెట్లో తలలుపండిన బౌలర్లను ముప్పుతిప్పలు పెడుతోంది. ఈ ఐపిఎల్ సీజన్లో ఇప్పటివరకు 11 మ్యాచ్ల్లో 236.56 స్ట్రైక్ రేట్తో 440 పరుగులు చేశాడు వైభవ్. ఇందులో 36 బంతుల్లోనే 103 పరుగుల సూపర్ ఇన్నింగ్స్ కూడా ఉంది.
కేవలం ఐపిఎల్ లోనే కాదు అండర్-19 ప్రపంచకప్ లోనూ వైభవ్ సూర్యవంశీ అదరగొట్టాడు. ఫైనల్లో 175 పరుగులు చేసి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్గా నిలిచాడు. ఇలా చిన్న వయసులోనే అదరగొడుతున్న సూర్యవంశీ భారత జట్టులో చేరడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
2. ప్రియాంశ్ ఆర్య
పంజాబ్ కింగ్స్ ఓపెనర్ ప్రియాంశ్ ఆర్య పవర్ప్లేలో పరుగుల వరద పారించడానికి వాడుకున్నాడు. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్పై 37 బంతుల్లో 93 పరుగులు, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్పై 56 పరుగులు చేసి తన దూకుడును చూపించాడు. క్లీన్ హిట్టింగ్ చేసే ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండర్, భారత టీ20 జట్టుకు సరిగ్గా సరిపోతాడు.
3. ప్రిన్స్ యాదవ్
4. అకిబ్ నబీ
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆటగాడు అకిబ్ నబీ ఐపీఎల్ 2026లో ఇబ్బంది పడుతున్నా, దేశవాళీ క్రికెట్లో దుమ్మురేపాడు. 10 రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్ల్లో 60 వికెట్లు తీశాడు. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో 15, విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో 14 వికెట్లు పడగొట్టాడు. స్వింగ్ బౌలింగ్, బ్యాటింగ్ సామర్థ్యంతో ఇతను విలువైన ఆల్రౌండర్గా మారాడు.