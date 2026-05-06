- Home
- Sports
- Cricket
- IPL 2026: ఐపీఎల్ ప్లేఆఫ్స్ రేసు షురూ.. ఎవరికి ఛాన్స్? ఎవరికి షాక్? పాయింట్ల పట్టిక లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ ఇదే
IPL 2026: ఐపీఎల్ ప్లేఆఫ్స్ రేసు షురూ.. ఎవరికి ఛాన్స్? ఎవరికి షాక్? పాయింట్ల పట్టిక లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ ఇదే
IPL 2026 Playoffs Scenario: ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్ రేసు రసవత్తరంగా మారింది. పంజాబ్, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ దూసుకుపోతుండగా.. ముంబై, లక్నో ఆశలు వదులుకున్నాయి. పూర్తి పాయింట్ల పట్టిక వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
IPL 2026: టాప్లో పంజాబ్, బెంగళూరు.. రేసులోకి దూసుకొచ్చిన సన్రైజర్స్ ! ప్లేఆఫ్స్ లెక్కలు ఇవే!
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ క్లైమాక్స్కు చేరుకుంటోంది. మార్చి 28న మొదలైన ఈ క్రికెట్ పండుగలో ఇప్పుడు అసలైన మజా మొదలైంది. మొత్తం 10 జట్లు, 74 మ్యాచ్లు, కానీ ప్లేఆఫ్స్కు వెళ్లేది మాత్రం కేవలం నాలుగే నాలుగు జట్లు. మరి ఆ నలుగురు ఎవరు? ఇప్పటికే ఏ జట్లు రేసు నుంచి తప్పుకున్నాయి? పాయింట్ల పట్టికలో ఏ టీమ్ ఎక్కడ ఉందో ఇప్పుడు క్లియర్ గా చూద్దాం.
టాప్ ప్లేస్లో పంజాబ్.. దూసుకుపోతున్న ఆరెంజ్ ఆర్మీ
ప్రస్తుత పాయింట్ల పట్టిక చూస్తుంటే పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS) అభిమానులకు పండగే అని చెప్పాలి. ఆడిన 9 మ్యాచ్ల్లో 6 గెలిచి, 13 పాయింట్లతో టేబుల్ టాప్లో కూర్చుంది. నెట్ రన్ రేట్ కూడా +0.855గా ఉండటంతో వీళ్లు ప్లేఆఫ్స్కు దాదాపుగా చేరువైనట్టే. ఇక రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) కూడా ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. 9 మ్యాచ్ల్లో 6 గెలిచి 12 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది.
బెంగళూరు రన్ రేట్ (+1.420) చూస్తుంటే వాళ్లు ఎంత అగ్రెసివ్గా ఆడుతున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక మన హైదరాబాద్ (SRH) కూడా 10 మ్యాచ్ల్లో 6 గెలిచి 12 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో సేఫ్ జోన్లో ఉంది. రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR), గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT) కూడా 12 పాయింట్లతోనే ఉన్నా.. రన్ రేట్ వల్ల కింద ఉన్నాయి.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ పరిస్థితి ఏంటి?
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) అభిమానుల్లో టెన్షన్ మొదలైంది. ఆడిన 10 మ్యాచ్ల్లో 5 గెలిచి, 5 ఓడిపోయి 10 పాయింట్లతో ఆరో స్థానంలో ఉంది. వీళ్లు ప్లేఆఫ్స్కు వెళ్లాలంటే మిగిలిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లో కనీసం మూడైనా గెలవాల్సి ఉంటుంది. స్పిన్ మ్యాజిక్తో మళ్ళీ ఫామ్లోకి వచ్చిన సీఎస్కే, రాయల్ రంబుల్ కోసం సిద్ధమవుతోంది.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC) పరిస్థితి ఇంకా గందరగోళంగా ఉంది. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ను వాడుకుంటూ బతుకు జీవుడా అంటూ నెట్టుకొస్తోంది. ఢిల్లీ 10 మ్యాచ్ల్లో కేవలం 4 మాత్రమే గెలిచి 8 పాయింట్లతో ఏడో ప్లేస్లో ఉంది. వీళ్లు ప్లేఆఫ్స్ చేరడం అనేది దాదాపు అసాధ్యమనే చెప్పాలి.
ముంబై, లక్నో అవుట్.. కొల్కతా ఆశలు ఆవిరి
ఈ సీజన్లో అందరినీ షాక్కు గురిచేసింది ముంబై ఇండియన్స్ (MI). 10 మ్యాచ్లు ఆడి కేవలం మూడే గెలిచారు. 6 పాయింట్లతో తొమ్మిదో స్థానంలో ఉన్న ముంబైకి ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు గగనమే. ఇక లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) పరిస్థితి ఇంకా దారుణం. 9 మ్యాచ్ల్లో కేవలం 2 గెలిచి టేబుల్ అట్టడుగున ఉంది. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) కూడా 9 మ్యాచ్ల్లో 7 పాయింట్లతో ఉండి.. దాదాపు రేసు నుంచి తప్పుకున్నట్లే కనిపిస్తోంది. వీళ్లందరూ ఇంటికి వెళ్లడం ఖాయమైపోయింది.
ఐపీఎల్ 2026 ఫార్మాట్ ఏంటి?
ఈసారి ఐపీఎల్ ఫార్మాట్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది. మొత్తం 10 జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విడగొట్టారు. ప్రతి టీమ్ 14 మ్యాచ్లు ఆడుతుంది. తన గ్రూపులోని వాళ్లతో రెండేసి సార్లు, పక్క గ్రూపు వాళ్లతో ఒకసారి ఆడుతుంది. ఇలా 70 లీగ్ మ్యాచ్లు పూర్తయ్యాక, టాప్ 4 జట్లు క్వాలిఫై అవుతాయి. క్వాలిఫైయర్ 1, ఎలిమినేటర్, క్వాలిఫైయర్ 2 మ్యాచ్ల తర్వాత.. మే 31న గ్రాండ్ ఫైనల్ జరుగుతుంది.
IPL 2026 :ప్లేఆఫ్స్ బెర్త్ ఎవరిది?
ప్రస్తుతానికి పంజాబ్, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ జట్లు ప్లేఆఫ్స్కు ఫేవరెట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి. కానీ గుజరాత్, చెన్నై జట్లు ఇంకా పోటీలో ఉన్నాయి. చివరి వరకు ఎవరు నిలుస్తారో చూడాలి. ముంబై, లక్నో, ఢిల్లీ, కొల్కతా అభిమానులు మాత్రం వచ్చే ఏడాదిపై ఆశలు పెట్టుకోవడం బెటర్. ఐపీఎల్ అంటేనే లాస్ట్ ఓవర్ వరకు ట్విస్టులు ఉంటాయి కాబట్టి.. రన్ రేట్ ఇక్కడ కీలకం కానుంది.