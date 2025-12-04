- Home
- Sports
- Cricket
- Google Search 2025 : టాప్ 10 క్రికెటర్స్ లో హైదరబాదీ డాషింగ్ ప్లేయర్ .. ఏ స్థానమో తెలుసా?
Google Search 2025 : టాప్ 10 క్రికెటర్స్ లో హైదరబాదీ డాషింగ్ ప్లేయర్ .. ఏ స్థానమో తెలుసా?
ఈ సంవత్సరం (2025లో) భారతీయులు గూగుల్ లో ఎక్కువగా ఏం వెతికారో ఇంటర్నెట్ సెర్చ్ ఇంజిన్ దిగ్గజం వెల్లడించింది. ఇందులో హైదరాబాదీ క్రికెటర్ టాప్ 3 లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. అతడెవరో తెలుసా?
ఐపీఎల్ మొదటి స్థానం
భారత్లో 2025 టాప్ 10 ట్రెండింగ్ సెర్చ్ల జాబితాలో ఐపీఎల్ మొదటి స్థానంలో ఉంది. 18 ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత ఆర్సీబీ తొలిసారి ఛాంపియన్గా నిలిచిన సీజన్ ఇది. అందుకే ఈసారి ఐపిఎల్ పై అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
క్రికెటర్స్ లో వైభవ్ టాప్
వ్యక్తుల విషయానికొస్తే… ఈ ఏడాది ఐపీఎల్లో అరంగేట్రం చేసిన పద్నాలుగేళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ గురించి తెలుసుకోవడానికే ఎక్కువమంది భారతీయులు గూగుల్లో వెతికారు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున ఐపీఎల్లో అరంగేట్రం చేసిన వైభవ్ ఆరంభంలోనే అద్భుతం చేశాడు. ఐపీఎల్లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ రికార్డును కూడా సొంతం చేసుకున్నాడు.
రెండో స్థానంలో పంజాబ్ ఆటగాడు
గూగుల్ లో అత్యధికంగా సెర్చ్ చేసిన క్రికెటర్ల జాబితాలో పంజాబ్ కింగ్స్ యువ ఆటగాడు ప్రియాంశ్ ఆర్య రెండో స్థానంలో నిలిచాడు.
మూడో స్థానంలో అభిషేక్
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ విధ్వంసక ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ గూగుల్ సెర్చ్లో మూడో స్థానంలో నిలిచాడు.
నాలుగో స్థానంలో చెన్నై ఆటగాడు
చెన్నై యువ ఆటగాడు షేక్ రషీద్ గూగుల్ సెర్చ్లో నాలుగో స్థానంలో నిలవడం అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచింది.
మహిళల్లో స్మృతిని దాటిన జెమీమా
మహిళా క్రీడాకారుల్లో స్మృతి మంధానను అధిగమించింది యువ సంచలనం జెమీమా రోడ్రిగ్స్. మహిళా క్రికెటర్స్ లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. భారత క్రీడాకారుల్లో జెమీమా ఐదో స్థానంలో ఉంది.
ఆరో స్థానంలో ఆయుష్ మాత్రే
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ యువ ఓపెనర్, భారత అండర్ 19 జట్టు కెప్టెన్ ఆయుష్ మాత్రే ఆరో స్థానంలో ఉన్నాడు.
స్మృతి ఏడో స్థానంలో
గూగుల్ సెర్చ్లో భారత మహిళా క్రీడాకారిణి స్మృతి మంధాన ఏడో స్థానంలో ఉంది. మహిళల ప్రపంచకప్లో అద్భుత ప్రదర్శన, పెళ్లితో స్మృతి వార్తల్లో నిలిచింది.
ఎనిమిదో స్థానంలో మలయాళీ ఆటగాడు
గూగుల్ సెర్చ్లో ఎనిమిదో స్థానంలో నిలిచాడు మలయాళీ ఆటగాడు కరుణ్ నాయర్. ఎనిమిదేళ్ల విరామం తర్వాత భారత జట్టులోకి తిరిగి వచ్చిన కరుణ్ను ఇంగ్లాండ్ పర్యటన తర్వాత తొలగించారు.
ఉర్విల్ పటేల్ తొమ్మిదో స్థానంలో
ఐపీఎల్లో చెన్నై తరఫున అరంగేట్రం చేసిన ఉర్విల్ పటేల్ గూగుల్ సెర్చ్లో తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచాడు.
టాప్ 10లో మరో మలయాళీ
గూగుల్ సెర్చ్ టాప్ 10లో ఆశ్చర్యపరిచిన రెండో మలయాళీ ఆటగాడు విఘ్నేష్ పుత్తూర్. ఐపీఎల్లో ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున అరంగేట్రం చేసి, తొలి మ్యాచ్లోనే మూడు వికెట్లు తీసి విఘ్నేష్ మెరిశాడు.