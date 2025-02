india vs england: ముంబై వాంఖడే స్టేడియంలో ఫిబ్రవరి 2 ఆదివారం జరిగిన 5వ టీ20లో అభిషేక్ శర్మ 135 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ తో భారత్ 247/9 పరుగులు చేసింది. ఇంగ్లాండ్ కేవలం 97 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఈ మ్యాచ్ లోని టాప్-5 టాకింగ్ పాయింట్స్ మీకోసం.

ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో ఆదివారం జరిగిన ఐదవ T20Iలో ఇంగ్లాండ్‌పై 150 పరుగుల తేడాతో భార‌త్ విజయాన్ని అందుకుంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని మెన్ ఇన్ బ్లూ ఈ విజ‌యంతో సిరీస్ ను 4-1 తేడాతో కైవ‌సం చేసుకుంది. భార‌త బ్యాట‌ర్లు అద్భుతంగా బ్యాట్ తో రాణించ‌డంతో 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 247 ప‌రుగులు చేశారు. యంగ్ ప్లేయ‌ర్ అభిషేక్ శర్మ 135 పరుగుల భారీ సునామీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. టార్గెట్ అందుకోవడంతో ఇంగ్లాండ్ జ‌ట్టు ఏ స‌మ‌యంలోనూ పోటీ ఇవ్వ‌లేదు. ఇంగ్లాండ్ 10.3 ఓవర్లలో కేవలం 97 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో మహ్మద్ షమీ 3 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. అత‌నితో పాటు వరుణ్ చక్రవర్తి, శివమ్ దూబే, అభిషేక్ శర్మ తలో రెండు వికెట్లు సాధించారు. ఇంగ్లండ్ తరఫున ఫిల్ సాల్ట్ 23 బంతుల్లో 55 పరుగులు చేసి టాప్ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. అయినప్పటికీ, 248 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే తపనతో అతని తోటి ఇంగ్లండ్ బ్యాటర్లు జట్టును నిలబెట్టడంలో విఫలమవడంతో అతని ప్రయత్నం ఫలించలేదు. అయితే, ఈ మ్యాచ్ లో టాప్-5 టాకింగ్ పాయింట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. Abhishek Sharma: యువ‌రాజ్ సింగ్ కోరిక అదే.. సెంచ‌రీ త‌ర్వాత పెద్ద రహస్యం చెప్పాడు !

గెట్టీ ఇమేజెస్

1. అభిషేక్ శర్మ సునామీ సెంచ‌రీతో రికార్డుల మోత ఇంగ్లండ్‌పై అభిషేక్ శర్మ తన మెరుపు సెంచ‌రీతో వాంఖడే స్టేడియంలో ప‌రుగుల తుఫాను సృష్టించాడు. అతను తన అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌లో 54 బంతుల్లో 250 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 135 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. T20 క్రికెట్ లో ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచ‌రీ, ఫాస్టెస్ట్ సెంచ‌రీ చేసిన రెండో బ్యాట‌ర్ గా నిలిచాడు. అలాగే, త‌న సెంచ‌రీ ఇన్నింగ్స్ అభిషేక్ శ‌ర్మ 7 ఫోర్లు, 13 సిక్స‌ర్లు బాదాడు. ఒక T20I ఇన్నింగ్స్‌లో అత్యధిక సిక్సర్లు (13) బాదిన భారత ప్లేయ‌ర్ గా రికార్డు సాధించాడు. అలాగే అతిత‌క్కువ ఇన్నింగ్స్ ల‌లో భార‌త్ త‌ర‌ఫున టీ20 క్రికెట్ లో అత్య‌ధిక వ్య‌క్తిగ‌త స్కోర్ సాధించిన ప్లేయ‌ర్ గా గిల్ రికార్డును అభిషేక్ శ‌ర్మ బ్రేక్ చేశాడు. బౌలింగ్ లో కూడా రాణిస్తూ అభిషేక్ శర్మ రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. IND vs ENG: అభిషేక్ శ‌ర్మ‌తో ఇంగ్లాండ్ బ‌లి.. టీ20ల్లో భారత్ మరో రికార్డు

2. సూర్యకుమార్ యాదవ్ : బ్యాటింగ్ లో ప్లాప్.. కెప్టెన్సీలో హిట్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీలో భార‌త జ‌ట్టు సూప‌ర్ హిట్ అయింది. కానీ, ఈ సిరీస్ లో సూర్య కుమార్ నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో ప‌రుగులు రాలేదు. T20I సిరీస్ చివరి మ్యాచ్‌లో అత‌ను కేవ‌లం రెండు ప‌రుగుల‌కే పెవిలియ‌న్ చేరాడు. గత నాలుగు మ్యాచ్‌లలో భారత T20I కెప్టెన్ సూర్య స్కోర్లు 0, 12, 0, 14 ప‌రుగులు అంటే ఈ సిరీస్ అంతటా అతను చేసిన మొత్తం పరుగులు ఐదు ఇన్నింగ్స్‌లలో 5.6 సగటుతో 28 మాత్ర‌మే. సూర్య T20I కెప్టెన్‌గా నియమించినప్పటి నుండి15 మ్యాచ్‌లలో 18.42 సగటుతో రెండు అర్ధసెంచరీలతో సహా 258 పరుగులు మాత్ర‌మే చేశాడు.

గెట్టీ ఇమేజెస్

3. ఇంగ్లాండ్ కోసం ఫిల్ సాల్ట్ ఒంటరి పోరాటం టీమిండియా ఉంచిన 248 పరుగుల భారీ టార్గెట్ ఛేదనలో ఇంగ్లండ్ ఓపెనర్ ఫిల్ సాల్ట్ ఏకైక యోధుడిగా క‌నిపించాడు. కానీ, జ‌ట్టుకు విజ‌యాన్ని అందించ‌లేక‌పోయాడు. ఫిల్ సాల్ట్ 23 బంతుల్లో 55 పరుగులు చేసి శివమ్ దూబే చేతిలో ఔటయ్యాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మిగిలిన ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్లు తమకు చాలా అవసరమైనప్పుడు జట్టు కోసం ఆడ‌టంలో విఫ‌ల‌మ‌య్యారు. మిడిలార్డర్ నుండి సహకారం లేకపోవడంతో భారత్ నిర్దేశించిన భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఇంగ్లాండ్ 97 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట్ అయింది. టీమ్ లో కేవ‌లం ఇద్ద‌రు ప్లేయ‌ర్లు మాత్ర‌మే డ‌బుల్ డిజిట్ స్కోర్ అందుకున్నారు. మిగ‌తా ప్లేయ‌ర్లు అంద‌రూ సింగిల్ డిజిట్ కే ప‌రిమితం అయ్యారు.

గెట్టీ ఇమేజెస్

4. మహ్మద్ షమీ రిటర్న్‌ను ఇండియా ముంబైలో జరిగిన ఐదో టీ20లో ఇంగ్లాండ్ పై టీమ్ ఇండియా విజయం సాధించడంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన ఆటగాళ్లలో మహమ్మద్ షమీ ఒకరు. ఇంగ్లండ్‌తో ఇటీవల ముగిసిన టీ20 సిరీస్‌లో టీమ్ ఇండియాకు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత షమీ మూడు వికెట్లు తీశాడు. అతను 2.3 ఓవర్లలో 10 ఎకానమీ రేట్ వద్ద 3/25 గణాంకాలను నమోదు చేశాడు. ఇంగ్లాండ్ తో జరిగిన 3వ T20Iలో మహ్మద్ షమీ టీమ్ ఇండియాకు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తన మొదటి మ్యాచ్ ఆడాడు, కానీ వికెట్లు ద‌క్క‌లేదు. అయితే, చివ‌రి మ్యాచ్ లో ఆడి ష‌మీ మూడు వికెట్లు తీశాడు.

గెట్టీ ఇమేజెస్

5. శివమ్ దూబే సూపర్ ఆల్ రౌండ్ షో గత రెండు మ్యాచ్‌ల్లో టీమ్‌ఇండియాలో ప్రభావం చూపిన ఆటగాళ్లలో శివమ్ దూబే ఒకరు. ఐదవ T20Iలో దూబే 13 బంతుల్లో 30 పరుగులు చేసి 230.77 స్ట్రైక్ రేట్‌తో వేగవంతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. భారత్ భారీ స్కోరును నమోదు చేయడంలో అతని ఇన్నింగ్స్ కీలక పాత్ర పోషించింది. బంతితోనూ దుబే సూపర్ అనిపించాడు. అతను తన 2 ఓవర్లలో రెండు వికెట్లు తీసుకుని కేవలం 11 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. అంతకుముందు మ్యాచ్ లో శివమ్ దూబే 34 బంతుల్లో 53 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఆడి, హార్దిక్ పాండ్యా (30 బంతుల్లో 53)తో కలిసి 87 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పడంతో ఇంగ్లండ్‌పై భారత్ 15 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. సైడ్ స్ట్రెయిన్ కారణంగా ఇంగ్లండ్ సిరీస్‌కు దూరమైన నితీష్ కుమార్ రెడ్డి స్థానంలో శివమ్ దూబేను జట్టులోకి తీసుకున్నారు.



