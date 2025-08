ఇండియా, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య ఐదో టెస్ట్ మ్యాచ్ లండన్ ఓవల్ మైదానంలో జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్ లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఇండియా 224 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది.

కరుణ్ నాయర్ అర్ధ సెంచరీ (57 పరుగులు)తో రాణించాడు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్ గుస్ అట్కిన్సన్ 5 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. జోష్ టంగ్ 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. తర్వాత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ 247 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది.

Innings Break!



Impressive bowling display from #TeamIndia! 🙌



4⃣ wickets each for Prasidh Krishna and Mohammed Siraj

1⃣ wicket for Akash Deep



Scorecard ▶️ https://t.co/Tc2xpWMCJ6#ENGvIND | @prasidh43 | @mdsirajofficial pic.twitter.com/Xk7N26i5Wj

— BCCI (@BCCI) August 1, 2025