25 ఏళ్ల అర్ష్‌దీప్ గ‌తేడాది అద్భుత‌మైన బౌలింగ్ తో అద‌ర‌గొట్టాడు. 2024లో 18 మ్యాచ్‌లు ఆడి 36 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. ఈ అవార్డును గెలుచుకునే రేసులో ఉన్న పాకిస్తాన్ స్టార్ బాబర్ ఆజం, ఆసీస్ స్టార్ క్రికెట‌ర్ ట్రావిస్ హెడ్, సికందర్ రజాలకు షాకిస్తూ అర్ష్ దీప్ సింగ్ ఐసీసీ అవార్డును గెలుచుకున్నాడు.

From rising talent to match-winner, Arshdeep Singh excelled in 2024 to win the ICC Men's T20I Cricketer of the Year award 🌟 pic.twitter.com/iIlckFRBxa