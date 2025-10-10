ఐపీఎల్: కేకేఆర్ నుంచి ఐదుగురు ఆటగాళ్లు అవుట్..
IPL 2026 KKR : ఐపీఎల్ 2026 వేలానికి ముందు కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ పలువురు ప్లేయర్లను వదులుకోనుంది. ఆ లిస్టులో కెప్టెన్ తో పాటు పలువురు స్టార్లు కూడా ఉన్నారు. ఆ ప్లేయర్ల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ 2025లో కేకేఆర్ చెత్త ప్రదర్శన
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) 2025 ఐపీఎల్ సీజన్లో తమ టైటిల్ను కాపాడుకోవడంలో విఫలమైంది. 2024లో జట్టుకు విజయం సాధించిపెట్టిన ఫిల్ సాల్ట్, మిచెల్ స్టార్క్ వంటి కీలక ఆటగాళ్లను ఈసారి మళ్లీ జట్టులోకి తీసుకోలేకపోయింది. జట్టు మేనేజ్మెంట్ వెంకటేష్ అయ్యర్ కోసం ఏకంగా ₹23.75 కోట్ల భారీ మొత్తాన్ని ఖర్చు చేయడంతో పర్సులో మరింత మనీ లేకపోపవడంతో కీలక ప్లేయర్లను జట్టులోకి తీసుకోలేదు.
అజింక్య రహానే నాయకత్వంలో కేకేఆర్ ఈ సీజన్లో అన్ని విభాగాల్లోనూ బలహీనంగా కనిపించింది. మొత్తం 12 మ్యాచ్ల్లో కేవలం ఐదు గెలిచి, ఏడింట్లో ఓడిపోయింది. పాయింట్ల పట్టికలో ఎనిమిదో స్థానంలో నిలిచింది. కేవలం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ కంటే మాత్రమే ముందుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే రాబోయే సీజన్ కోసం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. 2026 ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు కేకేఆర్ టీమ్ కొంతమంది ఆటగాళ్లను విడుదల చేసి.. కొత్త ఆటగాళ్లను తీసుకోవాలనుకుంటోంది. కేకేఆర్ విడుదల చేసే ప్లేయర్లను గమనిస్తే..
5. క్వింటన్ డి కాక్
దక్షిణాఫ్రికా ఆటగాడు క్వింటన్ డి కాక్ను గత సీజన్కు ముందు కేకేఆర్ తమ జట్టులోకి తీసుకుంది. ఈ సీనియర్ స్టార్ వికెట్కీపర్-బ్యాట్స్మన్ పై జట్టుతో పాటు అభిమానులు భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. కానీ, అతని ప్రదర్శన అంచనాలను అందుకోలేదు.
ఎనిమిది మ్యాచ్లలో డి కాక్ కేవలం 152 పరుగులే చేశాడు. 21.71 సగటు, 129.91 స్ట్రైక్రేట్ తో పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదు. ఈ 32 ఏళ్ల ప్లేయర్ విడుదల చేస్తే, కేకేఆర్ పర్సులో ₹3.6 కోట్ల మొత్తం చేరుతుంది.
4. స్పెన్సర్ జాన్సన్
లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ స్పెన్సర్ జాన్సన్ను కేకేఆర్ ₹2.8 కోట్లకు జట్టులోకి తీసుకుంది. అతని పొడవు కారణంగా బంతితో బౌన్స్, స్వింగ్ చేయగలగడం అతని ప్రత్యేకత. కానీ, ఐపీఎల్ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నమెంట్లో అతను తన స్థాయిలో ఆడలేకపోయాడు. జాన్సన్ మొత్తం నాలుగు మ్యాచ్లలో ఒకే వికెట్ సాధించాడు. ఎకానమీ రేట్ 11.74. ఈ ప్రదర్శన దృష్ట్యా అతన్ని జట్టు విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
3. అన్రిచ్ నోర్జే
దక్షిణాఫ్రికా పేసర్ అన్రిచ్ నోర్జే కెరీర్ గాయాల కారణంగా తరచూ ఆగిపోతోంది. కేకేఆర్ అతన్ని ₹6.50 కోట్ల భారీ మొత్తానికి సైన్ చేసింది. కానీ, గాయాల కారణంగా కేవలం రెండు మ్యాచ్లకే పరిమితమయ్యాడు.
ఏడు ఓవర్లలో ఒక్క వికెట్ మాత్రమే సాధించాడు. ఎకానమీ రేట్ 11.86. జట్టు ప్రధాన బౌలర్గా ఆశించిన స్థాయిలో ప్రదర్శన ఇవ్వలేకపోయాడు.
2. అజింక్య రహానే
అనుభవజ్ఞుడైన బ్యాట్స్మన్ అజింక్య రహానే గత ఏడాది వేలంలో మొదట అన్సోల్డ్గా మిగిలాడు. అయితే, ఆ తరువాత కేకేఆర్ అతన్ని ₹1.5 కోట్ల బేస్ ప్రైస్కు సైన్ చేసింది. ఆశ్చర్యకరంగా, జట్టు అతన్ని కెప్టెన్గా నియమించింది. రహానే ఈ సీజన్లో కేకేఆర్ తరఫున అత్యధిక పరుగులు సాధించాడు. కానీ, కెప్టెన్ గా సక్సెస్ కాలేదు. రహానే కెప్టెన్సీ నిర్ణయాలపై అభిమానులు, నిపుణులు తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే కేకేఆర్ రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్కు ముందు కొత్త కెప్టెన్ను వెతికే పనిలో ఉంది.
1. వెంకటేష్ అయ్యర్
2021 నుండి కేకేఆర్ జట్టులో ఉన్న వెంకటేష్ అయ్యర్, 2024లో జట్టుకు కీలక ఇన్నింగ్స్లు ఆడాడు. అయితే, ఎవరూ ఊహించని విధంగా 2025 వేలంలో కేకేఆర్ అతన్ని తిరిగి ₹23.75 కోట్లకు జట్టులోకి తీసుకుంది. కానీ, అయ్యర్ దీనికి న్యాయం చేయలేకపోయాడు.
అయ్యర్ ఆ పెట్టుబడికి సరితూగే ప్రదర్శనలు ఇవ్వలేదు. 11 మ్యాచ్ల్లో కేవలం 142 పరుగులు మాత్రమే సాధించాడు. 20.29 సగటు, 139.22 స్ట్రైక్రేట్ తో అతని బ్యాటింగ్ కొనసాగింది. అంతేకాకుండా, మొత్తం సీజన్లో ఒక్క ఓవరూ బౌలింగ్ వేయలేదు.
ఈ కారణాలతో అతన్ని ప్రస్తుత కాంట్రాక్ట్ విలువతో కొనసాగించే అవకాశం తక్కువ. అయితే, కేకేఆర్ మినీ వేలంలో తక్కువ ధరకు అతన్ని తిరిగి తీసుకునే అవకాశం ఉంది.