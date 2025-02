AUS vs AFG Weather Report: ఛాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ 2025లో భాగంగా శుక్ర‌వారం (ఫిబ్రవరి 28) లాహోర్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్-ఆస్ట్రేలియాలు తలపడనున్నాయి. సెమీ-ఫైనల్స్‌లో స్థానం కోసం రెండు జట్లు పోటీ పడుతున్నాయి. అయితే, వర్షంతో మ్యాచ్ రద్దు అయితే, సెమీస్ చేరేది ఎవరు?



Afghanistan vs Australia Weather Report: ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025లో శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 28) ఆఫ్ఘనిస్తాన్ vs ఆస్ట్రేలియా మధ్య కీల‌క‌ మ్యాచ్ జరగనుంది. రెండు జట్లు లాహోర్‌లోని గడాఫీ స్టేడియంలో తలపడనున్నాయి. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ vs ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్లు సెమీఫైనల్‌కు చేరుకోవడానికి ఈ మ్యాచ్ చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జట్టు ఫైనల్-4కు చేరుకుంటుంది. అదే సమయంలో, ఓడిపోయిన జట్టు ఛాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ నుంచి ఔట్ అవుతుంది.