టీమిండియా ఓటమికి ఐదు కారణాలు ఇవే
IND vs AUS: వర్షం ప్రభావం మధ్య పెర్త్లో జరిగిన తొలి వన్డేలో ఆస్ట్రేలియా 7 వికెట్ల తేడాతో భారత్ను ఓడించింది. సిరీస్లో 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. అయితే, భారత్ ఈ మ్యాచ్ లో ఓడిపోవడానికి ఐదు కారణాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
వర్షం అడ్డంకి మధ్య ఆస్ట్రేలియా జోరు
పెర్త్ వేదికగా ఆదివారం (అక్టోబర్ 19న) జరిగిన తొలి వన్డేలో ఆస్ట్రేలియా భారత్పై 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. వర్షం కారణంగా ఈ మ్యాచ్ను ప్రతి జట్టుకు 26 ఓవర్లకు కుదించారు. భారత్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసి 136/9 పరుగులు చేసింది. డీఎల్ఎస్ పద్ధతిలో ఆస్ట్రేలియాకు 131 పరుగుల లక్ష్యం ఇచ్చారు. ఆతిథ్య జట్టు ఆ లక్ష్యాన్ని 21.1 ఓవర్లలోనే సాధించి సిరీస్లో 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. మిగతా రెండు వన్డేలు అక్టోబర్ 23న అడిలైడ్లో, 25న సిడ్నీలో జరగనున్నాయి.
భారత్ బ్యాటింగ్లో ప్రారంభం నుంచే కుప్పకూలింది
టాస్ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. పేస్కు అనుకూలమైన పెర్త్ పిచ్ను సమర్థంగా ఉపయోగించుకుంది. భారత టాప్ ఆర్డర్ చాలా త్వరగా కుప్పకూలింది. రోహిత్ శర్మ 8 పరుగులు, విరాట్ కోహ్లీ 0, శుభ్మన్ గిల్ 10 పరుగులు మాత్రమే చేసి పెవిలియన్ చేరారు. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ 11 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు. వర్షం కారణంగా ఆట పలుమార్లు ఆగిపోవడంతో బ్యాట్స్మన్లు రిథమ్ కోల్పోయారు.
మొదటి 15 ఓవర్లలో భారత్ 70 పరుగులకే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది. అయితే కేఎల్ రాహుల్ (38 పరుగులు), ఆక్షర్ పటేల్ (31 పరుగులు) మధ్య భాగస్వామ్యం భారత్ను పూర్తిగా కూలిపోకుండా కాపాడింది. చివరలో నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి కొన్ని కీలక సిక్సర్లు బాదడంతో భారత్ 136/9 వద్ద ఇన్నింగ్స్ ముగించింది.
ఆస్ట్రేలియా బౌలర్ల అదరగొట్టారు
ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లు పెర్త్ పిచ్ను అద్భుతంగా ఉపయోగించుకున్నారు. జోష్ హేజిల్వుడ్ కొత్త బంతితో రోహిత్ శర్మను అవుట్ చేయగా, మిచెల్ స్టార్క్ తన క్లాసిక్ ఔట్స్వింగర్తో విరాట్ కోహ్లీని ఖాతా తెరవకముందే పెవిలియన్కు పంపాడు. మాథ్యూ స్పిన్తో మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మన్లను దెబ్బకొట్టాడు.
భారత్ ఈ మ్యాచ్ లో ఎక్కడ కూడా ఆధిపత్యం చూపించలేకపోయింది. వర్షం కారణంగా ఓవర్లు తగ్గడం, స్ట్రైక్ రొటేషన్లో లోపం, తక్కువ స్ట్రైక్రేట్.. ఇవన్నీ కలిసి తక్కువ స్కోరు కారణమయ్యాయి.
మిచెల్ మార్ష్ నాయకత్వం లో సునాయాస విజయం
లక్ష్య ఛేదనలో ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ ప్రశాంతంగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. ట్రావిస్ హెడ్ 8 పరుగులు చేసి అర్ష్దీప్ సింగ్ బౌలింగ్లో అవుట్ అయ్యాడు. కానీ మార్ష్ 46 పరుగులు చేసి జట్టును విజయం వైపు నడిపించాడు. మధ్యలో మ్యాట్ షార్ట్ (8), జోష్ ఫిలిప్ (37), మ్యాట్ రెన్షా (21 నాటౌట్) సహకరించారు.
మార్ష్-ఫిలిప్ జోడీ మ్యాచ్ను స్థిరంగా కొనసాగించగా, ఫిలిప్ అవుట్ అయిన తర్వాత రెన్షా గేమ్ను ముగించాడు. 21.1 ఓవర్లలో ఆస్ట్రేలియా 133/3తో విజయాన్ని సాధించింది.
భారత్ ఓటమి వెనుక ఐదు ప్రధాన కారణాలు
1. టాప్ ఆర్డర్ వైఫల్యం: రోహిత్ (8), కోహ్లీ (0), గిల్ (10) తక్కువ స్కోరు చేయడంతో భారత్ మొదటినుంచే ఒత్తిడిలో పడింది.
2. వర్షం అంతరాయం : వర్షం కారణంగా పలుమార్లు ఆట ఆగడంతో భారత బ్యాట్స్మన్లు రిథమ్ను కోల్పోయారు. మ్యాచ్ 26 ఓవర్లకు తగ్గించబడడం స్కోరును ప్రభావితం చేసింది.
3. మిడిల్ ఓవర్లలో స్థిరత్వం లేకపోవడం: శ్రేయస్ అయ్యర్ (11) తర్వాత కూడా బ్యాటింగ్లో భాగస్వామ్యాలు కుదరకపోవడంతో పరుగులు తగ్గాయి.
4. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్ల కచ్చితత్వం: హేజిల్వుడ్, స్టార్క్, క్యూనమన్ల సమన్వయంతో భారత్పై ఒత్తిడి కొనసాగింది.
5. టార్గెట్ తక్కువ కావడం: రాహుల్ (38), అక్షర్ (31) పోరాడినా, మొత్తం 136/9 స్కోరు ఆస్ట్రేలియా వంటి జట్టుకు పెద్ద టార్గెట్ గా మారలేదు. అలాగే, బౌలర్లు రాణించకపోవడంతో ఆసీస్ ఈజీగానే టార్గెట్ ను అందుకుంది.
సిరీస్లో ఆధిక్యంలో ఆస్ట్రేలియా
ఈ విజయం తర్వాత ఆస్ట్రేలియా సిరీస్లో 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ఇప్పుడు రెండో వన్డే అక్టోబర్ 23న అడిలైడ్లో జరగనుంది. భారత్ రివర్స్ కమ్బ్యాక్ కోసం ప్రయత్నించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆస్ట్రేలియా అయితే ఈ సిరీస్ను మరో మ్యాచ్ కు ముందే కైవసం చేసుకోవాలని చూస్తోంది.