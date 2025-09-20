- Home
Asia Cup 2025: గెలవనైతే గెలిచాం కానీ.. ఎన్నో ప్రశ్నలు లేవనెత్తిన భారత్ - ఒమాన్ మ్యాచ్
Asia Cup 2025: ఆసియా కప్ 2025 గ్రూప్ దశలో టీమిండియా విజయంతో ముగించింది. నామమాత్రపు మ్యాచ్గా భావించిన ఒమాన్తో పోరులో భారత జట్టు 21 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. గెలుపు వచ్చినా టీమిండియా ప్రదర్శన మాత్రం అభిమానులను నిరాశపరిచింది.
బౌలర్ల లేమితో తడబాటు
జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పటికీ, మిగతా బౌలర్లపై అభిమానులు నమ్మకం పెట్టుకున్నారు. హార్ధిక్ పాండ్యా, అర్షదీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, శివమ్ దూబే ఉన్నా, బౌలింగ్లో అవసరమైన క్రమశిక్షణ కనబడలేదు. 188 పరుగుల లక్ష్యాన్ని రక్షించడంలో విఫలమై, ఒమాన్ను చివరి వరకూ పోరాడేలా అనుమతించారు.
పవర్ప్లేలో వికెట్ల లేమి
టీ20 క్రికెట్లో తొలి ఆరు ఓవర్లలో వికెట్లు తీయడం చాలా కీలకం. కానీ ఈ మ్యాచ్లో భారత బౌలర్లు ఒమాన్ టాప్ ఆర్డర్పై ఎలాంటి ఒత్తిడి సృష్టించలేకపోయారు. పవర్ప్లే ముగిసే సమయానికి ఒమాన్ బ్యాటర్లు ధైర్యంగా ఆడుతూ స్కోర్ బోర్డ్ను ముందుకు నడిపారు. ఇది మ్యాచ్ మొత్తం దిశను మార్చిన ప్రధాన కారణంగా కనిపించింది.
8 బౌలర్ల ప్రయోగం – కానీ ఫలితం లేదు
కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మొత్తం ఎనిమిది మంది బౌలర్లను రంగంలోకి దింపాడు. అయినా ఫలితం మాత్రం నిరాశపరిచింది. ప్రధాన బౌలర్లు ఒక్కో వికెట్ మాత్రమే తీసుకోగా, ఆరుగురు బౌలర్ల ఎకానమీ 8కి మించి పోయింది. ఇది ఒక వరల్డ్ ఛాంపియన్ జట్టుకు తగిన ప్రదర్శన కాదని అభిమానులు అంటున్నారు.
చిన్న జట్ల సత్తా – పెద్ద జట్లకు హెచ్చరిక
ఒమాన్ వంటి అనుభవం తక్కువ జట్టు కూడా భారత బౌలర్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని 167 పరుగులు చేయడం గమనించదగ్గ విషయం. ఇలాంటి జట్టే ఈ స్థాయిలో ఆడితే, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ వంటి బలమైన జట్లు ఎదురైతే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందనే సందేహం అభిమానుల్లో కలిగింది.
టీమిండియాకు అవసరమైన పాఠం
ఈ మ్యాచ్ భారత జట్టుకు ఒక హెచ్చరిక వంటిదే. గెలిచినప్పటికీ, బౌలర్ల మధ్య సమన్వయం లేకపోతే ఎంత చిన్న జట్టైనా ఎదురుదాడి చేయగలదని ఈ పోరు చూపించింది. అందువల్ల రాబోయే నాకౌట్ దశకు ముందుగా బౌలింగ్ స్ట్రాటజీని మెరుగుపరచుకోవాలి. ముఖ్యంగా పవర్ప్లేలో వికెట్లు తీయడం, మధ్య ఓవర్లలో ఒత్తిడి సృష్టించడం, డెత్ ఓవర్లలో రన్స్ కట్టడి చేయడం అత్యవసరం.