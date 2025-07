ఆకాశ్ దీప్ లార్డ్స్ టెస్ట్ నాల్గో రోజు గ్రోయిన్ గాయం కారణంగా మాంచెస్టర్ టెస్టుకు దూరం అయ్యాడు. అలాగే, అర్షదీప్ సింగ్ సైతం గాయంతో ఇబ్బందిపడుతున్నాడు. దీంతో అన్షుల్ కాంబోజ్‌కు జట్టులో అవకాశం దక్కింది.

బీసీసీఐ అధికారికంగా ప్రకటించే ముందే కాంబోజ్ సోదరుడు ఈ విషయాన్ని మీడియాకు తెలిపారు. మాజీ వికెట్ కీపర్ దీప్ దాస్ గుప్తా ఈ యువ పేసర్‌కు టెస్ట్ క్యాప్ అందజేశారు.

