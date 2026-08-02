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- Abhishek Sharma: 25 సిక్సర్లు, 15 ఫోర్లు.. 91 బంతుల్లో డబుల్ సెంచరీ కొట్టన అభిషేక్ శర్మ
Abhishek Sharma: 25 సిక్సర్లు, 15 ఫోర్లు.. 91 బంతుల్లో డబుల్ సెంచరీ కొట్టన అభిషేక్ శర్మ
Abhishek Sharma Double Century: పంజాబ్ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్డే మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ 91 బంతుల్లో 25 సిక్సర్లతో 233 రన్స్ చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు. అభిషేక్ శర్మ సునామీ ఇన్నింగ్స్ తో అమృతసర్ 220 రన్స్ తేడాతో విజయం సాధించింది.
91 బంతుల్లో 233 రన్స్.. గ్రౌండ్లో సిక్సర్ల తుపాను సెంచరీ రేపిన అభిషేక్ శర్మ
భారత టీ20 జట్టు స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ డబుల్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. తుపాను ఇన్నింగ్స్ తో బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో న భూతో న భవిష్యతి అనేలా ఊచకోత కోశాడు. పంజాబ్ స్టేట్ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ సీనియర్ వన్డే లిమిటెడ్ ఓవర్స్ టోర్నమెంట్ 2026-27 లో భాగంగా అమృతసర్ మెన్ సీనియర్ తరఫున బరిలోకి దిగిన అభిషేక్.. తరణ్ తారన్ టీమ్పై కేవలం 91 బంతుల్లోనే 233 రన్స్ చేసి సంచలనం సృష్టించాడు. ఆదివారం అమృతసర్లోని గాంధీ గ్రౌండ్స్లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో బౌలర్లను ఉతికి ఆరేశాడు.
25 సిక్సర్లు, 15 ఫోర్లు.. కేవలం బాండరీలతోనే 210 రన్స్
ఈ మ్యాచ్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ మొదటి బంతి నుంచే విరుచుకుపడ్డాడు. ప్రత్యర్థి బౌలర్లు ఎలాంటి వేగంతో వేసినా, ఎటు వేసినా బంతిని స్టేడియం దాటించడమే లక్ష్యంగా ఆడాడు. తన 233 రన్స్ ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 25 సిక్సర్లు, 15 ఫోర్లు బాదాడు. అంటే 233 రన్స్లో కేవలం బాండరీల (ఫోర్లు, సిక్సర్లు) రూపంలోనే 210 రన్స్ రావడం విశేషం. ఈ క్రమంలో అతని స్ట్రైక్ రేట్ 256.04 గా నమోదైంది. సోషల్ మీడియాలో ఈ ఇన్నింగ్స్కు సంబంధించిన వీడియోలు, స్కోర్కార్డ్ పిక్స్ తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
అమృతసర్ రికార్డు స్కోర్.. 50 ఓవర్లలో 533 రన్స్
అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్కి తోడు ఇతర బ్యాటర్లు కూడా చెలరేగి ఆడటంతో అమృతసర్ టీమ్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 533 రన్స్ భారీ స్కోర్ చేసింది. అభిషేక్ శర్మతో కలిసి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన అభయ్ చౌధరి తొలి వికెట్కు 305 రన్స్ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు.
• అభయ్ చౌధరి: 85 బంతుల్లో 93 రన్స్ (10 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు)
• అభినవ్ శర్మ: 33 బంతుల్లో 51 రన్స్ (3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు)
• సాహిల్ శర్మ: 20 బంతుల్లో 37 రన్స్
• వరీందర్ సింగ్ లోహట్: 36 రన్స్
• సలిల్ అరోరా: 18 బంతుల్లో 29 రన్స్
ఈ భారీ ఇన్నింగ్స్లో అభిషేక్ శర్మ 25వ ఓవర్ నాలుగో బంతికి ఆశిష్ లోరెన్స్ బౌలింగ్లో అనికేత్ సింగ్కు క్యాచ్ ఇచ్చి తొలి వికెట్గా అవుటయ్యాడు.
జింబాబ్వే సిరీస్ వైఫల్యాలకు గట్టి సమాధానం
ఇటీవల జింబాబ్వేతో జరిగిన టీ20 సిరీస్లో అభిషేక్ శర్మ దారుణంగా విఫలమయ్యాడు. మూడు మ్యాచ్ల్లో కలిపి కేవలం 11 రన్స్ (1, 8, 2) మాత్రమే చేసి తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొన్నాడు. బ్లెస్సింగ్ ముజరబానీ బౌలింగ్లో వరుసగా మూడూ సార్లు అవుటై నిరాశపరిచాడు. అంతకుముందు ఇంగ్లాండ్పై 5 మ్యాచ్ల్లో 131 రన్స్, ఐర్లాండ్పై 2 మ్యాచ్ల్లో 49 రన్స్ మాత్రమే చేశాడు. అయితే, ఈ పంజాబ్ టోర్నీలో సాధించిన డబుల్ సెంచరీతో తన ఫామ్పై వచ్చిన విమర్శలకు బ్యాట్తోనే గట్టి సమాధానం చెప్పాడు.
220 రన్స్ తేడాతో అమృతసర్ ఘన విజయం
534 రన్స్ భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన తరణ్ తారన్ టీమ్ ఎప్పుడూ మ్యాచ్లో పోటీ ఇవ్వలేకపోయింది. అర్ష్దీప్ సింగ్ సెంచరీతో పోరాడినప్పటికీ, ఆ టీమ్ 50 ఓవర్లలో 313 రన్స్ మాత్రమే చేయగలిగింది. దీంతో అమృతసర్ టీమ్ 220 రన్స్ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. బ్యాటింగ్లోనే కాకుండా బౌలింగ్లోనూ మెరిసిన అభిషేక్ శర్మ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్తో 9 ఓవర్లలో 71 రన్స్ ఇచ్చి 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు. సెప్టెంబర్లో జపాన్లో జరగనున్న ఆసియా గేమ్స్లో అభిషేక్ శర్మ భారత్ తరఫున మళ్లీ గ్రౌండ్ లోకి దిగనున్నాడు.
ABHISHEK SHARMA MAKES A STATEMENT 🔥
- He smashed 233 runs from just 91 balls with 15 fours & 25 sixes against Tarn Taran Men Sr in the One Day District match pic.twitter.com/QV4k83Oo5e
— Johns. (@CricCrazyJohns) August 2, 2026