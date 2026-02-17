BSNL Jobs: బీటెక్ చేసిన వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం.. నెలకు రూ. 50 వేల జీతం
BSNL Jobs: ప్రభుత్వ టెలికం రంగ సంస్థ (BSNL) 2026 సంవత్సరానికి గాను 120 సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ (SET) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం కాగా మార్చి 7వ తేదీని చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు.
ఖాళీల వివరాలు
మొత్తం పోస్టులు: 120
టెలికాం విభాగం: 95 పోస్టులు
ఫైనాన్స్ విభాగం: 25 పోస్టులు
ముఖ్య సమాచారం
నియామక సంస్థ: భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL)
పోస్టు పేరు: సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ (SET)
దరఖాస్తు ప్రారంభం: 05 ఫిబ్రవరి 2026
చివరి తేదీ: 07 మార్చి 2026 (ఉదయం 10 గంటల వరకు)
దరఖాస్తు విధానం: ఆన్లైన్
అధికారిక వెబ్సైట్: bsnl.co.in
ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.?
అప్లై చేసుకోవడానికి కింది స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది.
* ముందుగా అధికారిక నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చిన వెబ్సైట్ externalexam.bsnl.co.in ను సందర్శించాలి.
* హోమ్పేజీలో ఉన్న రిజిస్ట్రేషన్ లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
* “Apply Now” పై క్లిక్ చేయాలి.
* ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయని వారు కొత్తగా నమోదు కావాలి.
* లాగిన్ అయ్యాక దరఖాస్తు ఫామ్లో లింగం, కేటగిరీ, చిరునామా వంటి వివరాలు నమోదు చేయాలి.
* అవసరమైతే కేటగిరీ సర్టిఫికేట్, దివ్యాంగ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయాలి.
* విద్యార్హత వివరాలు నమోదు చేయాలి.
* ఫోటో, సంతకం నిర్ణీత ఫార్మాట్లో అప్లోడ్ చేయాలి.
* అన్ని వివరాలు సరిచూసుకుని ఆన్లైన్ ద్వారా ఫీజు చెల్లించాలి.
* చివరిగా దరఖాస్తును సమర్పించాలి.
విద్యార్హతలు:
సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ (టెలికాం):
ఇంజినీరింగ్ లేదా టెక్నాలజీ లో డిగ్రీ పూర్తి చేసి కనీసం 60% మార్కులు ఉండాలి.
సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ (ఫైనాన్స్):
చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (CA) లేదా కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ (CMA) అర్హత ఉండాలి.
వయస్సు పరిమితి:
దరఖాస్తు స్వీకరణ తేదీ నాటికి అభ్యర్థి కనీసం 21 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసి ఉండాలి. గరిష్ట వయస్సు 30 సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయస్సులో సడలింపులు వర్తిస్తాయి. జనరల్ / EWS / OBC (CL): 30 సంవత్సరాలు, OBC (NCL): 33 సంవత్సరాలు, SC / ST: 35 సంవత్సరాలు, PwD (జనరల్ / EWS / OBC): 40 సంవత్సరాలు, PwD (OBC): 43 సంవత్సరాలు, PwD (SC / ST): 45 సంవత్సరాలుగా నిర్ణయిస్తారు.
ఎంపిక విధానం:
* కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT)
* డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్
* పరీక్షలో మెరిట్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
ముఖ్య సూచనలు:
* చివరి తేదీ వరకు వేచి ఉండకుండా ముందుగానే దరఖాస్తు చేయడం మంచిది.
* ఫామ్లో తప్పులు లేకుండా జాగ్రత్తగా నమోదు చేయాలి.
* అర్హతలు, వయస్సు పరిమితి వివరాలు పూర్తిగా పరిశీలించాలి.
* ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలో మంచి ఉద్యోగం కోరుకునే అభ్యర్థులకు ఇది మంచి అవకాశం. అర్హత ఉన్నవారు సమయానికి దరఖాస్తు చేయాలి.