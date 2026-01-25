- Home
Robot Sales: ఇంట్లో పనిచేసేందుకు రోబో పనిమనిషి కావాలా? కొన్ని నెలల్లోనే కొనుక్కోవడానికి సిద్ధమవ్వండి
Robot Sales: మీకు ఇంట్లోను, ఆఫీసులోనూ పనిచేసేందుకు రోబో పనిమనిషి కావాలా? కొనుక్కునేందుకు డబ్బులు సిద్ధం చేసుకోండి. ఎలన్ మస్క్ చెప్పిన ప్రకారం కొన్ని నెలల్లోనే టెస్లా ఆప్టిమస్ రోబోలు 2027లో అమ్మకానికి వస్తాయి.
రోబోట్ల తయారీ
ప్రపంచ బిలియనీర్లలో ఒక్కరైన ఎలన్ మస్క్ టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో మరో పెద్ద విప్లవానికి సిద్ధమయ్యారు. స్విట్జర్లాండ్లోని దావోస్లో జరిగిన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్లో ఆయన మాట్లాడారు. అందులో ఆయన మనుషుల పనులను చేసే 'ఆప్టిమస్' రోబోలు త్వరలో అమ్మకానికి తీసుకొస్తున్నట్టు చెప్పారు. ఇంటి పనులు నుంచి ఆఫీసు పనులు, ఫ్యాక్టరీలలో కష్టమైన పనులు చేసేందుకు ఈ రోబోలు అద్భుతంగా ఉంటాయని చెప్పారు. మీ పనిమనిషి సెలవులు బాగా పెట్టి ఇబ్బంది పెడుతుంటే వెంటనే ఇలాంటి రోబోను కొనేసుకుంటే సరిపోతుంది. దీనికి సెలువు అవసరం లేదు, కేవలం ఛార్జ్ చేస్తే చాలు.
ఎప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు
ఎలాన్ మస్క్ చెప్పిన ప్రకారం మీరు ఎంచక్కా 2027 నాటికి టెస్లా 'ఆప్టిమస్' రోబోలు కొనేసుకోవచ్చు. అప్పటికల్లా మార్కెట్లోకి రోబోలను దించుతామని మస్క్ ప్రకటించారు. ఇవి కేవలం ప్రజల ఉపయోగం కోసం మాత్రమేనని చెప్పారు. ఇంట్లోని గిన్నెలు తోమడం దగ్గర నుంచి వంట చేయడం వరకు అన్నీ ఈ రోబోలు చేసేస్తాయి. ఫ్యాక్టరీలలో సులభమైన పనులు చేస్తున్న ఈ రోబోలు, త్వరలో మరింత కష్టమైన పనులను కూడా చేసే సామర్థ్యాన్ని పొందుతాయని ఆయన వివరించారు. ఇలాగైతే ఎంతో మందికి ఉపాధి పోవడం ఖాయంలా కనిపిస్తోంది.
ఏ పని అయనా చేసేస్తుంది
టెస్టా తయారు చేస్తున్న ఆప్టిమస్ రోబోలతో మీరు ఏ పని అయినా చేయించుకోవచ్చు. ఇంటి పనులు చేయడం, పిల్లలను చూసుకోవడం, ఫ్యాక్టరీలలో ప్రమాదకరమైన పనులు చేయడం వంటివన్నీ ఈ రోబోలు చాలా సులువుగా చేసేస్తాయి. మీకు కాళ్లు పట్టమన్నా పట్టేస్తాయి. మీ జీవితాన్ని మరింత సులభతరం చేసేందుకు వీటిని తీసుకువస్తున్నట్టు చెప్పారు మస్క్. ఇక వీటి ధరల గురించి మాత్రం ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ధరలు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటే ఎక్కువ మంది కొనే ఛాన్స్ ఉంది. లేకుంటే మాత్రం కేవలం ధనవంతులకే ఈ రోబోలు పరిమితం అవుతాయి.
భద్రత ఎలా?
2027లో ఈ రోబోలు అమ్మకానికి వస్తాయని ప్రకటించారు. అయితే భద్రత విషయంలో కూడా మస్క్ హామీ ఇస్తున్నారు. అవి అత్యంత భద్రత, విశ్వసనీయతతో ఉంటాయని చెబుతున్నారు. రోబోలు మనుషులకు ఎలాంటి హాని కలిగించకుండా టెస్లా చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటోందని వివరించారు. మొదట్లో దీని ధర ఎక్కువగా ఉంటుందని.. తరవుాత స్మార్ట్ఫోన్ల లాగే ఇది కూడా చౌక ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆయన చెప్పారు.
భవిష్యత్తులో భూమిపై మనుషుల కంటే రోబోల సంఖ్యే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఎలాన్ మస్క్ అంచనా వేశారు. భవిష్యత్తులో మనుషుల అన్ని అవసరాలను రోబోలే తీర్చే పరిస్థితి వచ్చినా వస్తుంది.. అప్పుడు మనుషుల కంటే రోబోలే ఎక్కువగా పనిచేస్తాయి అని ఆయన చెప్పారు.