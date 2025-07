Image Credit : Hero website

హీరో Vida VX2ను రెండు వేరియంట్స్‌లో తీసుకొచ్చారు. వీటిలో ఒక‌టి VX2 Go బేసిక్ మోడల్ కాగా, VX2 Plus టాప్ ఎండ్ వెర్ష‌న్. ఈ రెండు మోడళ్ల మధ్య తేడాలు ప్రధానంగా బ్యాటరీ సామర్థ్యం, టాప్ స్పీడ్, రేంజ్, యాక్సిలరేషన్ పరంగా ఉంటాయి. ధ‌ర విష‌యానికొస్తే VX2 Go బేస్ ధ‌ర రూ. 44,990కాగా, VX2 Plus బేస్ ధ‌ర రూ. 58,000గా ఉంది.