ఈ ఐదు రహస్యాలు తెలుసుకుంటే.. మీరు ధనవంతులు కావడం పక్కా..!
Money: ఆర్ధిక స్వాతంత్ర్యం ప్రతీ వ్యక్తి హక్కు. డబ్బు సంపాదించాలి, డబ్బు ఆదా చేయాలి, డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఈ అంశాలు కచ్చితంగా పాటించాలి. అలాగే అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించడం, అత్యవసర నిధిని సృష్టించడం, పెట్టుబడులను ఆటోమేట్ చేయడం..
పాటించాల్సిన ప్రాధమిక సూత్రాలు
ధనవంతులు కావడం అనేది మనలో చాలామంది కోరుకునే లక్ష్యం. అయితే, సంపదను సాధించడం కష్టం. ధనవంతులు కావడానికి మనం పాటించాల్సిన ప్రాధమిక సూత్రాలు డబ్బు సంపాదించడం, డబ్బు ఆదా చేయడం, డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టడం. ఈ మూడింటినీ సమతుల్యంగా ఉంచుకుంటే జీవితం బాగుంటుంది. మీరు నెలకు నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల రూపాయలు సంపాదించి దాని నుంచి ఏమీ ఆదా చేయకపోతే, ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు. మీరు నెలకు రూ. 10,000 సంపాదించి దాని నుంచి రూ. 8,000 ఆదా చేసినా, పెద్ద ప్రయోజనం ఉండదు. ప్రతి వ్యక్తి తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని ఆర్ధిక సూత్రాలు ఇవే..
నగదును ఖర్చుపెట్టడం అదుపు చేయండి..
మీరు ఖర్చు తగ్గించుకునేవారైతే, మీ ఖర్చును తగ్గించుకోవడానికి 50-30-20 నియమాన్ని ప్రయత్నించండి. ఇక్కడ, 50 అంటే మీరు మీ డబ్బులో 50 శాతం అద్దె, బిల్లులు, కిరాణా వంటి ముఖ్యమైన ఖర్చులకు కేటాయించాలి. వినోదం, ప్రయాణం, బయట తినడం మొదలైన విలాసాల కోసం 30 శాతం పక్కన పెట్టండి. అది ఈ పరిమితిని మించకుండా చూసుకోండి. తరువాత, మీ డబ్బులో 20 శాతం పెట్టుబడులకు కేటాయించండి. పెట్టుబడి దీని కంటే తక్కువగా ఉండకూడదు. మీరు మీ విలాసాలను వీలైనంత వరకు తగ్గించుకుని, ఆ డబ్బును పెట్టుబడులకు జోడించవచ్చు.
ఆటోమేట్ పెట్టుబడి...
మీ ఆదాయంలో కనీసం 20 శాతం ఆదా చేయాలి. మీరు ఈ డబ్బు ఆదా చేసే సమయానికి మీ ఖర్చులన్నీ అయిపోతాయని మీరు భావిస్తే, ఈ క్రింది ట్రిక్ని ప్రయత్నించండి. మీరు మీ జీతం పొందిన వెంటనే, మీ డబ్బులో 20 శాతం మరొక పొదుపు ఖాతాకు బదిలీ చేయండి. లేదా దానిని మ్యూచువల్ ఫండ్ SIP వంటి పెట్టుబడిగా ఆటోమేట్ చేయండి. మీ జీతం పెరిగితే, ఆ అదనపు జీతం కనిపించకుండా ఖర్చు అవుతుంది. అలా జరగనివ్వకండి. మీ జీతం పెరిగినప్పుడు, మీ జీవనశైలి, ఖర్చులు మునుపటిలా కొనసాగనివ్వండి. మీరు ఆ అదనపు జీతాన్ని ఆదా చేసుకోవచ్చు.
అధిక వడ్డీ రుణాన్ని చెల్లించండి
మనం వివిధ కారణాల వల్ల అప్పులు తీసుకుంటాము. మనకు అత్యవసరంగా అవసరమైనప్పుడు వ్యక్తిగత రుణాలు తీసుకుంటాము. వీటికి అధిక వడ్డీ రేట్లు ఉంటాయి. క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు బాకీ ఉన్నప్పుడు కూడా, దానికి అధిక వడ్డీ రేట్లు ఉంటాయి. ముందుగా అత్యధిక వడ్డీ రేటు ఉన్న అప్పును చెల్లించడంపై దృష్టి పెట్టండి.
పదవీ విరమణ చేసిన వారికి 4 శాతం నియమం
మీరు పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు ఒకేసారి డబ్బు అందుకున్నప్పుడు, 4 శాతం ఉపసంహరణ నియమం ఉపయోగపడుతుంది. మీరు మొదటి సంవత్సరంలో మీ మొత్తం నిధిలో 4 శాతం ఉపసంహరించుకుంటే, ఆ నిధి కనీసం 30 సంవత్సరాల పాటు చెక్కుచెదరకుండా ఉంటుంది. ఇది వార్షిక రాబడి 10-12 శాతం ఇచ్చే నిధి అయి ఉండాలి. ఇది చాలా ముఖ్యం. ఎవరికైనా ఆకస్మిక ఖర్చులు రావచ్చు. అలాంటి వాటి కోసం కొంత డబ్బును పక్కన పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది. ఇది మీ నెలవారీ ఖర్చులకు ఆరు రెట్లు ఉండాలి.