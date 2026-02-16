వారసత్వపు ఆస్తిని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి.! ఏయే డాక్యుమెంట్స్ అవసరం..
Property: వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తిని వారసత్వంగా పొందేటప్పుడు, వారసత్వంగా పొందిన తర్వాత పాటించాల్సిన కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. మీరు ఆస్తిని వారసత్వంగా పొందుతున్న మరణించిన వ్యక్తి ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ను దాఖలు చేయడం మీ బాధ్యత.
తండ్రి లేదా తల్లి మరణించిన తర్వాత
మీ తండ్రి లేదా తల్లి మరణించిన తర్వాత, వారి వారసులుగా మీరు వారి ఆస్తిని స్వీకరించడానికి అర్హులు. ఈ వారసత్వ ఆస్తి చాలా మందికి మంచి భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తిని బదిలీ చేయడానికి ముందు అనుసరించాల్సిన కొన్ని విధానాలు మీరు తెలుసుకోవాలి. మరణించిన వ్యక్తి పన్ను రిటర్న్ దాఖలు చేయడం నుంచి ఆస్తిపై లాభాలపై పన్ను చెల్లించడం వరకు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన వివరాలు ఇవే..
మరణించిన వారి ఐటీ రిటర్న్ దాఖలు
మరణించిన వ్యక్తి.. ఏ సంవత్సరం మరణించారో.. ఆ ఏడాది ఐటీ రిటర్న్ దాఖలు చేయాలి. ఆ సంవత్సరం వారికి ఉన్న ఏదైనా ఆదాయం చూపించి, వర్తిస్తే పన్ను చెల్లించాలి.
వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తిపై పన్ను లేదు.. కానీ..
అమెరికాలో మాదిరిగా కాకుండా, భారతదేశంలో వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తిపై ఎస్టేట్ పన్ను లేదు. మీరు ఆస్తిని పన్ను లేకుండా బదిలీ చేయవచ్చు. అయితే, భవిష్యత్తులో మీరు ఆ ఆస్తి నుంచి ఆదాయం సంపాదించడం ప్రారంభిస్తే, పన్ను వర్తిస్తుంది. మీ ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ దాఖలు చేసేటప్పుడు, మీరు వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తి, దాని నుంచి వచ్చే ఆదాయం గురించి సమాచారాన్ని పొందుపరచాలి. వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తి నుంచి అద్దె ఆదాయాన్ని 'ఇంటి ఆస్తి నుంచి వచ్చే ఆదాయం'గా చూపాలి. వడ్డీ, డివిడెండ్ ఆదాయాన్ని 'దాని మూలాల నుంచి వచ్చే ఆదాయం'గా చూపాలి.
మూలధన లాభాల పన్ను
మీరు వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తిని అమ్మినప్పుడు, మీరు దానిపై మూలధన లాభాల పన్ను చెల్లించాలి. ఆస్తి అమ్మకం ద్వారా వచ్చే లాభం మీ తండ్రి లేదా తల్లి దానిని కొనుగోలు చేసిన ధర, ఇప్పుడు అమ్మిన ధరపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తిని రెండు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం తర్వాత విక్రయిస్తే, LTCG పన్ను వర్తిస్తుంది. లేకపోతే, STCG పన్ను వర్తిస్తుంది.
మీ దగ్గర సరైన పత్రాలు ఉంచండి...
మరణించిన వ్యక్తి చేసిన ఏవైనా అప్పులను తీర్చడం వారసుల విధి. ముఖ్యంగా, ఆస్తిని తనఖా పెట్టి పొందిన అప్పును తిరిగి చెల్లిస్తేనే ఆస్తి బదిలీ సాధ్యమవుతుంది. మీరు వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తికి వారసులైతే, మీ వద్ద సరైన పత్రాలు ఉండాలి. వీలునామా ఉంటే, అది ఉండాలి. వారసత్వ ధృవీకరణ పత్రం, మరణ ధృవీకరణ పత్రం ఉండాలి. ఆస్తిని మూల్యాంకనం చేసే వాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్ ఉండాలి. ఆస్తి బదిలీ సమయంలో దీనిని అడుగుతారు.