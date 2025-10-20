Silver Purity: మీరు కొన్న వెండి అసలా, నకిలీనా.? అయస్కాంతం చెప్పేస్తుంది
Silver Purity: చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా వెండి ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వెండి నాణ్యతను తెలుసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. మరి ఇంట్లోనే వెండి నాణ్యతను ఎలా తెలుసుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం.
సిల్వర్ ప్యూరిటీ అంటే ఏమిటి?
* సిల్వర్ ప్యూరిటీ అంటే ఆ ఆభరణంలో ఉన్న శుద్ధ వెండి శాతం.
* 999 సిల్వర్ అంటే 99.9% శుద్ధ వెండి.
* ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా వెండితో పాటు కొద్దిగా కాపర్ కలిపి దాని బలం పెంచుతారు.
సాధారణంగా ఉపయోగించే వెండి రకాలవి:
* స్టెర్లింగ్ సిల్వర్ (Sterling Silver – 92.5%): ఎక్కువగా ఆభరణాల్లో ఉపయోగిస్తారు.
* ఫైన్ సిల్వర్ (Fine Silver – 99.9%): మెరుగు ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ మృదువుగా ఉంటుంది.
* కాయిన్ సిల్వర్ (Coin Silver – 90%): పాత ఆభరణాల్లో కనిపిస్తుంది.
సిల్వర్ ప్యూరిటీని ఎందుకు చెక్ చేయాలి?
* నిజమైనది గుర్తించవచ్చు: నకిలీ ఆభరణాల మోసాలకు గురికావడం నివారించవచ్చు.
* డబ్బుకు విలువ: అసలైన వెండి మంచి పెట్టుబడి.
* ఆరోగ్య రక్షణ: నకిలీ వెండిలో హానికరమైన లోహాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
* దీర్ఘకాలం మన్నిక: శుద్ధ వెండి సులభంగా చెక్కుచెదరదు.
ఇంట్లోనే సిల్వర్ ప్యూరిటీని తెలుసుకునే పద్ధతులు
దృశ్య పరీక్ష (Visual Inspection):
* ఆభరణంపై “925”, “999” లేదా “Sterling” అని గుర్తు ఉంటే అది నిజమైనదని అర్థం.
* అసలైన వెండి తక్కువగా మెరుస్తుంది. అతిగా మెరిస్తే అది నకిలీ అని అర్థం చేసుకోవాలి.
* పాత వెండిలో సమానంగా మచ్చలు (Tarnish) ఏర్పడుతాయి.
మాగ్నెట్ టెస్ట్ (Magnet Test):
ఒక బలమైన అయస్కాంతాన్ని ఆభరణానికి దగ్గర పెట్టండి. నిజమైన వెండి అయస్కాంతానికి ఆకర్షించదు. ఆకర్షిస్తే అది నకిలీ కావచ్చు.
యాసిడ్ టెస్ట్ (Acid Test):
కొద్దిగా నైట్రిక్ యాసిడ్ వేస్తే నిజమైన వెండి తెల్లగా (Creamy White) మారుతుంది. పచ్చగా లేదా ఇతర రంగులో మారితే అది నకిలీ లోహం. ఈ పరీక్షను జాగ్రత్తగా చేయాలి లేదా జువెల్లర్ సహాయం తీసుకోవాలి.
ఐస్ టెస్ట్ (Ice Test):
వెండి ఆభరణంపై మంచు ముక్క పెట్టండి. నిజమైన వెండి వేడిని త్వరగా పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి మంచు వేగంగా కరుగుతుంది.
ప్రొఫెషనల్ టెస్టింగ్ ఎందుకు అవసరం?
ఇంటి పరీక్షలతో ఒక అంచనా పొందవచ్చు. కానీ కచ్చితమైన ప్యూరిటీ తెలుసుకోవాలంటే జువెల్లర్ లేదా సర్టిఫైడ్ ల్యాబ్లో పరీక్ష చేయించుకోవడం మంచిది. ఆమ్ల పరీక్ష (Acid Test) లేదా స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ టెస్ట్ వంటి పద్ధతులతో కచ్చితమైన ఫలితాలు పొందొచ్చు.