Silver Price: కిలో వెండి ధర రూ. 3 లక్షలు.? చైనా నిర్ణయంతో వెండి సునామి తప్పదా.?
Silver Price: బంగారంతో పోటీపడిమరీ వెండి ధరలు దూసుకుపోతున్నాయి. 2025లో వెండి ధరలు అల్ టైమ్ రికార్డ్ స్థాయికి చేరాయి. అయితే వచ్చే ఏడాది వెండి ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని గ్లోబల్ పరిణామాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ ఏడాదిలో సంచలనం సృష్టించిన వెండి ధరలు
గత ఏడాది వరకు బంగారమే ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉన్నా, ఇప్పుడు వెండి ఆ స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తోంది. కేవలం 12 నెలల వ్యవధిలో వెండి ధరలు సుమారు 120 శాతం వరకు పెరిగాయి. భారత మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.2 లక్షల మార్క్ దాటడం ఇదే తొలిసారి. ఇంత వేగంగా పెరుగుదల రావడం వెనుక అంతర్జాతీయ సరఫరా పరిస్థితులు, పరిశ్రమల అవసరాలే ప్రధాన కారణాలుగా మారాయి. బుధవారం కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ. 2.3 లక్షలకు చేరింది.
చైనా నిర్ణయం… గ్లోబల్ మార్కెట్లో అలజడి
ప్రపంచ వెండి ఉత్పత్తిలో చైనా కీలక స్థానంలో ఉంది. ప్రపంచంలో ఎక్కువగా వెండి ఉత్పత్తి చేస్తున్న దేశాల్లో చైనా మొదటి స్థానంలో ఉంది. 2026 జనవరి 1 నుంచి వెండి ఎగుమతులపై కఠిన నియంత్రణలు తీసుకురావాలని చైనా ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్టు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రతిపాదిత నిబంధనల ప్రకారం ప్రత్యేక ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా ఎగుమతులు సాధ్యం కావు. చిన్న స్థాయి ఉత్పత్తిదారులకు ఈ అవకాశం ఉండకపోవచ్చు. దేశీయ అవసరాల కోసం వెండి నిల్వలను కాపాడుకోవడమే ఈ చర్యల వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది. ఈ నిర్ణయం అమలైతే అంతర్జాతీయంగా సరఫరా మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది.
వెండి అవసరం ఎందుకు పెరుగుతోంది
ఇప్పుడు వెండి పాత్ర ఆభరణాలకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. సౌర విద్యుత్ రంగంలో వెండి వినియోగం భారీగా పెరిగింది. సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీలో ఉపయోగించే సిల్వర్ పేస్ట్ కారణంగా డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతోంది. అదే విధంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో బ్యాటరీ వ్యవస్థలు, సెన్సార్లు, ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీలో వెండి కీలకంగా మారింది. ఏఐ డేటా సెంటర్లు, అధునాతన మైక్రోచిప్ల తయారీలో కూడా వెండి వినియోగం పెరుగుతుండటంతో పరిశ్రమల డిమాండ్ ఆకాశాన్ని తాకుతోంది.
సరఫరా ఎందుకు తగ్గుతోంది
వెండి ఉత్పత్తి పెంచడం అంత సులువు కాదు. ఇది ప్రధానంగా రాగి, బంగారం, సీసం వంటి లోహాల తవ్వకాల్లో ఉప ఉత్పత్తిగా లభిస్తుంది. కొత్త గనులు ప్రారంభించడం సమయం తీసుకునే ప్రక్రియ. గత ఐదేళ్లుగా ఉత్పత్తి కంటే వినియోగమే ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెండి నిల్వలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. చైనా వంటి దేశాలు ఎగుమతులపై కత్తెర వేస్తే ఈ లోటు మరింత తీవ్రం కావడం ఖాయం.
పెట్టుబడిదారుల దృష్టిలో వెండి భవిష్యత్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, వడ్డీ రేట్లపై అనిశ్చితి పెట్టుబడిదారులను సురక్షిత ఆస్తుల వైపు మళ్లిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో వెండి విశ్వసనీయ పెట్టుబడిగా మారింది. భారత మార్కెట్ విశ్లేషకుల అంచనాల ప్రకారం 2026 నాటికి కిలో వెండి ధర రూ.2.5 లక్షల నుంచి రూ.2.6 లక్షల స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉంది. కొందరు నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం అయితే కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ. 3 లక్షలకు చేరినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదని భావిస్తున్నారు. మరి వెండి ధరలు నిజంగానే ఆకాశాన్ని తాకుతాయా.? లేదా అందరి అంచనాలు తప్పు అవుతాయ అనేది తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే. రాబోయే రోజుల్లో వెండి కేవలం లోహంగా కాకుండా వ్యూహాత్మక వనరుగా గుర్తింపు పొందే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి.