ప్రతీ నెలా రూ. 2 వేల SIPతో.. 10 ఏళ్లలో లక్షల్లో రాబడి.. లెక్కలు ఇవిగో..
Mutual Funds: మీరు ప్రతి నెలా రూ. 2,000 మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెడితే, మీరు 10 సంవత్సరాలలో గణనీయమైన మొత్తాన్ని కూడబెట్టుకోవచ్చు. 12 శాతం రాబడితో, మీ మొత్తం కార్పస్ రూ. 4,65,000కు చేరుకుంటుంది.
10 సంవత్సరాలలో లక్షల్లో రాబడి
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మ్యూచువల్ ఫండ్లు పెట్టుబడిదారులకు మంచి లాభాలు అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రతి నెలా చిన్న మొత్తాలను పొదుపులో పెట్టడం ద్వారా గణనీయమైన మూలధనాన్ని కూడబెట్టుకోవచ్చు. మీరు నెలకు రూ. 2,000 మాత్రమే ఆదా చేయగలిగితే, మీరు 10 సంవత్సరాలలో లక్షల్లో రాబడిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. .
2000 రూపాయలు 4.65 లక్షలు అవుతాయి..
స్టాక్ మార్కెట్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరం అని ప్రజలు తరచుగా అనుకుంటారు. కానీ సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్(SIP) ద్వారా, మీరు చాలా తక్కువ మొత్తంతో ఈ పొదుపు ప్రారంభించవచ్చు. మీరు నెలకు రూ. 2,000 SIP ప్రారంభించి, తదుపరి 10 సంవత్సరాలు దానిని కొనసాగించారని అనుకుందాం. మీ పెట్టుబడి సగటున 12 శాతం వార్షిక రాబడిని సంపాదించి పెడితే.. 10 సంవత్సరాల తర్వాత మీకు సుమారు రూ. 4,65,000 కార్పస్ చేతికి వస్తుంది. ఈ 10 సంవత్సరాలలో మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తం అసలు రూ. 2,40,000 మాత్రమే. అదనంగా రూ. 2,25,000 రాబడి వస్తుంది.
డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో రిస్క్ తక్కువ
పెట్టుబడి విషయానికి వస్తే, రిస్క్ ఒక ప్రధాన అంశం. మ్యూచువల్ ఫండ్లలో మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఈక్విటీ ఫండ్లు, హైబ్రిడ్ ఫండ్లు, డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు. మీరు డైరెక్ట్ ఈక్విటీ మార్కెట్ రిస్క్ను నివారించాలనుకునే పెట్టుబడిదారుడు అయితే, డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు మంచి ఆప్షన్.
ప్రభుత్వానికి లేదా కంపెనీలకు
డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కింద, ఫండ్ హౌస్లు మీ డబ్బును స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి బదులుగా ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు, కార్పొరేట్ బాండ్లు, వాణిజ్య పత్రాల లాంటి సురక్షిత వాటిల్లో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఇది తప్పనిసరిగా డబ్బును అప్పుగా ఇవ్వడం లాంటిది. మీరు డెట్ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, మీరు ప్రభుత్వానికి లేదా కంపెనీలకు డబ్బును అప్పుగా ఇస్తున్నారు. ప్రతిగా, ఆ బాండ్ లేదా సెక్యూరిటీ మెచ్యూరిటీ అయినప్పుడు మీరు మీ అసలును వడ్డీతో పాటు తిరిగి పొందుతారు.
ఈ పెట్టుబడి మీకు సరైనదేనా?
డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా SIPలలో పెట్టుబడి పెట్టడం అనేది మీ వ్యక్తిగత ఆర్థిక అవసరాలు, రిస్క్ను తట్టుకునే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మార్కెట్లో అనేక రకాల ఫండ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి, కానీ సరైన ఎంపిక చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.