మీరు iPhone 16 Plus లేదా OnePlus 13 లో ఏ ఫోన్ కొనాలో అని కన్ఫూజ్ అవుతున్నారా? ఈ రెండూ బెస్ట్ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్లే. అయితే డిస్‌ప్లే, డిజైన్, కెమెరా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, బ్యాటరీ, ధర వంటి ముఖ్యమైన అంశాల్లో చిన్న తేడాలు ఉంటాయి. అవేంటే ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి. మీకు బెస్ట్ అనిపించిన ఫోన్ కొనుక్కోండి.

మీరు కాస్త డబ్బులెక్కువైనా మంచి ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? iPhone 16 Plus, OnePlus 13, Galaxy S25 Plus ఫోన్లు మీకు మంచి ఆప్షన్స్. అయితే ఈ మూడు ఫోన్లలో మీరు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా మంచిదే అయితే iPhone 16 Plus, OnePlus 13 ల మధ్య తేడాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ఈ రెండు ఫోన్లలో ఏది మంచి ఫోనో తెలియాలంటే మీరు 5 ముఖ్యమైన అంశాల గురించి తెలుసుకోవాలి.