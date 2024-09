మీ మొబైల్‌లో ఈ ఒక్క సెట్టింగ్‌ ఆన్‌ చేసుకోకపోతే మీ పర్సనల్‌ డేటా(personal data), అకౌంట్‌ డీటెయిల్స్‌(account details), యూజర్‌ నేమ్స్‌(user names), పాస్వర్డ్‌(passwords) వేరే వాళ్లు తెలుసుకొనే అవకాశం ఉంటుంది. వెంటనే వాటి గురించి తెలుసుకోండి. జాగ్రత్త పడండి.



రెండు బటన్స్‌లో ఏమున్నాయి..

preferencesలో ‘authenticate with screen lock or biometrics before filling in payment methods’

‘authenticate with biometrics before filling in passwords’ అని రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ రెండింటి ముందు ఉన్న బటన్స్ ఆన్ చేయాలి. వీటి అర్థం ఏమిటంటే మీ మొబైల్ లో ఏదైనా పేమెంట్‌ కు సంబంధించిన లాక్‌ ఓపెన్‌ చేయాలన్నా, స్క్రీన్‌ లాక్ తీయాలన్నా మీ బయోమెట్రిక్‌ తప్పనిసరి చేయడం అన్నమాట. ఈ రెండు బటన్స్‌ ఆన్‌ చేసిన తర్వాత మీ బయోమెట్రిక్‌ లేకుండా మీ మొబైల్‌ లో మీ యూజర్‌ నేమ్‌, పాస్వర్డ్‌ ఇచ్చినా ఓపెన్‌ కావు.