Ola Bike: దసరా పండుగ బంపర్ ఆఫర్ కేవలం రూ.49,999కే ఓలా బైక్, వారం రోజులే ఈ ఆఫర్
దసరా, దీపావళి పండుగ ఆఫర్ సందర్భంగా ఓలా ఎలక్ట్రిక్ బైక్ (Ola bike) చాలా తక్కువ ధరకే లభించబోతోంది. ఓలా ఎలక్ట్రిక్ బైక్ 'ఓలా ముహూరత్ మహోత్సవ్' పేరుతో పండగ ప్రత్యేక ఆఫర్ను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్ సెప్టెంబర్ 23 నుంచి అక్టోబర్ 1 వరకు ఉంటుంది.
- FB
- TW
- Linkdin
- GNFollow Us
ఓలా ముహూరత్ మహోత్సవ్ ఆఫర్
మనదేశంలో పండగ సీజన్ కోసం ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మంచి ఆఫర్తో ముందుకు వచ్చింది. 'ఓలా సెలబ్రేట్స్ ఇండియా' అనే ప్రత్యేక ప్రచారంలో భాగంగా 'ఓలా ముహూరత్ మహోత్సవ్' అనే కొత్త ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా ఓలా S1 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు, రోడ్స్టర్ X ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిళ్లు కేవలం రూ.49,999 ప్రారంభ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్ సెప్టెంబర్ 23 నుంచి అక్టోబర్ 1 వరకు మొత్తం తొమ్మిది రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది.
ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ఆఫర్
ఈ ఆఫర్లో కొన్ని వాహనాలు మాత్రమే అమ్మకానికి ఉంటాయి. కాబట్టి ముందుగా ఎవరు కొంటారో వారికే ముందు దక్కుతాయి. ప్రతిరోజూ వాహనాలను బుక్ చేసుకునే ముహూర్త సమయాన్ని ఓలా తన సోషల్ మీడియాలో ప్రకటిస్తుంది. ఇందులో S1 X (2kWh) స్కూటర్, రోడ్స్టర్ X (2.5kWh) బైక్ ఒక్కొక్కటి రూ.49,999కే లభిస్తాయి. అధిక సామర్థ్యం గల S1 ప్రో+ (5.2kWh) స్కూటర్, రోడ్స్టర్ X+ (9.1kWh) బైక్ రూ.99,999కి అందిస్తారు.
ఓలా స్కూటర్ ఆఫర్
ఈ ఆఫర్ తర్వాత, ఓలా తన రెగ్యులర్ మోడళ్ల అమ్మకాలను కొనసాగిస్తుంది. అందులో S1 ప్రో+ (5.2kWh, 4kWh) ధరలు రూ.1,69,999, రూ.1,51,999గా ఉన్నాయి. S1 ప్రో (4kWh, 3kWh) ధరలు రూ.1,37,999, రూ.1,20,999గా ఉన్నాయి. సాధారణ ప్రజల కోసం S1 X+ (4kWh) రూ.1,11,999కి, S1 X సిరీస్ (2kWh, 3kWh, 4kWh) రూ.81,999 నుంచి రూ.1,03,999 వరకు ధరలను నిర్ణయించారు.
రోడ్స్టర్ బైక్ ధర తగ్గింపు
మోటార్సైకిల్ విభాగంలో రోడ్స్టర్ X (2.5kWh, 3.5kWh, 4.5kWh) ధరలు రూ.99,999 నుంచి రూ.1,24,999 వరకు ఉన్నాయి. రోడ్స్టర్ X+ (4.5kWh) రూ.1,27,499కి అమ్ముతున్నారు. కొత్త 4680 భారత్ సెల్ బ్యాటరీ టెక్నాలజీతో వచ్చే S1 ప్రో+ (5.2kWh) రూ.1,69,999కి, రోడ్స్టర్ X+ (9.1kWh) రూ.1,89,999కి లభిస్తాయి. ఇవి నవరాత్రుల నుంచి కస్టమర్లకు డెలివరీ అవుతాయి. అదనంగా, 2026 జనవరి నుంచి S1 ప్రో స్పోర్ట్ అనే కొత్త స్పోర్ట్స్ స్కూటర్ రూ.1,49,999 ధరతో ప్రారంభం కానుంది.