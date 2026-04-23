- Business Idea : రూ.80 ఖర్చుతో రూ.800 లాభం... ఇంట్లోనే నెలకు రూ.30,000 సంపాదించే సూపర్ బిజినెస్
Business Idea : రూ.80 ఖర్చుతో రూ.800 లాభం... ఇంట్లోనే నెలకు రూ.30,000 సంపాదించే సూపర్ బిజినెస్
ఇంట్లో చిన్న స్థలం ఉంటే చాలు... కేవలం రూ.5000 పెట్టుబడితో కాంక్రీట్ ప్లాంటర్స్ బిజినెస్ మొదలుపెట్టొచ్చు. ఈ రోజుల్లో వీటికి ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. ఇంట్లో నుంచే నెలకి వేలల్లో సంపాదించవచ్చు.
కాంక్రీట్ ప్లాంటర్ బిజినెస్...
తక్కువ పెట్టుబడి బిజినెస్
ఈ బిజినెస్ కోసం మీకు సిమెంట్, ఇసుక, కొన్ని ప్లాస్టిక్ లేదా సిలికాన్ అచ్చులు (Moulds) కావాలి. ఆన్లైన్లో రకరకాల మౌల్డ్స్ దొరుకుతాయి. లేదా ఇంట్లో ఉండే పాత డబ్బాలతో కూడా మొదలుపెట్టొచ్చు. రూ.5000 పెట్టుబడితో సుమారు 20-30 రకాల అచ్చులు, సిమెంట్ కొనొచ్చు.
ఇలా చేస్తే లాభమే..
గార్డెన్, బాల్కనీ కోసం పెద్ద సైజు కుండీలు
ఆఫీస్ టేబుల్స్ మీద పెట్టే చిన్న ప్లాంటర్ తయారీకి రూ.30 నుంచి రూ.50 ఖర్చవుతుంది. దీన్ని రూ.150 నుంచి రూ.250కి అమ్మొచ్చు. అదే గార్డెన్, బాల్కనీలో పెట్టే పెద్ద సైజు ప్లాంటర్ తయారీకి రూ.100 నుంచి రూ.150 ఖర్చయితే, మార్కెట్లో రూ.500 నుంచి రూ.800 వరకు అమ్ముకోవచ్చు. నర్సరీలు లేదా పెద్ద ప్రాజెక్టులకు సప్లై చేస్తే, ఒక్కో ఆర్డర్పై రూ.350 నుంచి రూ.650 వరకు లాభం వస్తుంది.
నెలకి రూ.30,000 సంపాదించడం సాధ్యమే..
మొదట్లో పెద్దగా కాకుండా రోజుకు కేవలం 5 ప్లాంటర్లు అమ్మినా చాలు. ఈ లెక్కన, నెల చివరికి అన్ని ఖర్చులు పోగా రూ.15,000 నుంచి రూ.30,000 వరకు నికర లాభం సంపాదించవచ్చు. మీ బ్రాండ్కు ఆదరణ పెరిగే కొద్దీ, ఆన్లైన్లో అమ్మకాలు పెరిగితే ఈ సంపాదన ఇంకా పెరుగుతుంది.
మీ కాంక్రీట్ ప్లాంటర్లను ఎక్కడ అమ్మాలి..?
స్థానిక నర్సరీలు: మీ నగరంలోని నర్సరీలతో మాట్లాడితే, వాళ్లు హోల్సేల్గా కొంటారు.
ఆన్లైన్ మార్కెట్: Amazon, Flipkart, Etsy వంటి ప్లాట్ఫామ్స్లో వీటికి మంచి డిమాండ్ ఉంది.
కార్పొరేట్ గిఫ్టింగ్: ఆఫీసుల అలంకరణ కోసం కంపెనీలు బల్క్గా ఆర్డర్లు ఇస్తాయి.
గమనిక: ఈ ఆర్టికల్ కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఏ వ్యాపారంలోనైనా రిస్క్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చెప్పిన లాభాలు, ఖర్చులు మీ నగరం, మార్కెట్ డిమాండ్ను బట్టి మారొచ్చు. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సొంతంగా మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేసి, నిపుణుల సలహా తీసుకోండి.