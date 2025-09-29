iPhone 17 Price: మతిపోయే బంపర్ డీల్.. తక్కువ ధరకే ఐఫోన్ 17, ఎలా కొనాలో తెలుసుకోండి
కొత్త ఐఫోన్ 17 (iphone 17) కొనాలని ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. కానీ దాని ధర వింటేనే ఎంతో మంది కొనేందుకు వెనుకాడుతున్నారు. ఇక మధ్యతరగతి వారికి కూడా అందుబాటులో ఉండేలా ఇది తక్కువ ధరకే ఇచ్చే డీల్ ఇప్పుడు వచ్చింది. ఆ డీల్ గురించి తెలుసుకోండి.
ధర తగ్గిన కొత్త ఐఫోన్ 17
ఐఫోన్ 17 వాడాలని ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. కానీ దాన్ని కొనే స్థోమత చాలా తక్కువమందికే ఉంది. దాన్ని లాంఛ్ చేసిన ధర కన్నా సగం ధరకు దాన్ని కొనుక్కోవచ్చు. ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి ఇ-కామర్స్ సైట్లలో, పాత ఐఫోన్ 16పై రూ. 51,999 భారీ తగ్గింపు ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ఐఫోన్ 16 ప్రారంభ ధర రూ. 69,999గా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో, కొత్త ఐఫోన్ 17 ధర తగ్గడం ఎంతో మంది ఉత్సాహాన్నిచ్చింది.
పూర్తి డిస్కౌంట్ వివరాలు
ఐఫోన్ 17 మొదటి ధర రూ. 82,900కు విడుదలైంది. ఇప్పుడు ఇది లాంచ్ ధర కన్నా రూ. 6,000 తక్కువకు లభిస్తోంది. బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ అవకాశాలతో దీని బేస్ ధర ఇంకా తగ్గి, చాలా చవకగా దొరుకుతోంది.
క్రోమా అందిస్తున్న ఆఫర్
ఫోన్ కొన్న వెంటనే బ్యాంక్ డిస్కౌంట్తో ఐఫోన్ 17 ప్రారంభ ధర రూ. 76,900కు లభిస్తుంది. మీ పాత ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేస్తే రూ. 15,000 దాకా తగ్గింపు పొందవచ్చ. ఐఫోన్ 17 అసలు ధర కేవలం రూ. 61,900 మాత్రమే అవుతుంది.
ఐఫోన్ 16.. 256GB వేరియంట్ ప్రస్తుతం రూ. 79,900కు అమ్ముడవుతున్నందున, ఈ డిస్కౌంట్ ధరకు కొత్త ఐఫోన్ 17 కొనడం యూజర్లకు చాలా లాభదాయకమైన డీల్.
కొత్త ఐఫోన్ 17 ప్రీమియం ఫీచర్లు
మార్కెట్లో ఉన్న పాత ఐఫోన్ కొనడం కన్నా ఐఫోన్ 17ను ఎంచుకోవడానికి దాని ప్రీమియం ఫీచర్లే ప్రధాన కారణం.
• డిస్ప్లే: ఇది 10Hz నుంచి 120Hz వరకు మారే రిఫ్రెష్ రేట్కు సపోర్ట్ చేసే 6.3-అంగుళాల ప్రోమోషన్ స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది.
• రక్షణ & బ్రైట్నెస్: ఈ స్క్రీన్ సిరామిక్ షీల్డ్ 2తో రక్షించబడింది. ఇంకా, ఇది 3000 నిట్స్ వరకు గరిష్ట బ్రైట్నెస్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
• పనితీరు: ఇది అత్యాధునిక 3nm టెక్నాలజీతో తయారైన కొత్త A19 బయోనిక్ చిప్సెట్పై పనిచేస్తుంది.
• ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS): ఈ డివైజ్ iOS 26 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై నడుస్తుంది.
కెమెరా స్పెసిఫికేషన్లు
ఐఫోన్ 17 మెరుగైన డ్యూయల్ కెమెరా సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది, ఇది ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులకు చాలా మంచి ఎంపిక.
• వెనుక కెమెరాలు: ఇందులో 48MP ప్రధాన ఫ్యూజన్ కెమెరా, 2x ఆప్టికల్ జూమ్కు సపోర్ట్ చేసే 12MP టెలిఫోటో కెమెరా ఉన్నాయి.
• ముందు కెమెరా: వీడియో కాల్స్ కోసం ప్రత్యేక సెంటర్ స్టేజ్ కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీల కోసం, AI మెరుగుదలలతో కూడిన 18MP సెల్ఫీ కెమెరాను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది వైడ్-యాంగిల్, పోర్ట్రెయిట్ చిత్రాలను తీయడానికి సహాయపడుతుంది.