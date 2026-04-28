- Stocks: మార్కెట్ పడిపోతున్నా ఈ స్టాక్స్ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంటే.. ఫ్యూచర్లో మీరే కోటీశ్వరులు.!
Stocks: మార్కెట్ పడిపోతున్నా ఈ స్టాక్స్ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంటే.. ఫ్యూచర్లో మీరే కోటీశ్వరులు.!
Stocks: ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టార్లోని వృద్ధి అవకాశాల గురించి బిజినెస్ నిపుణులు వివరించారు. ప్రభుత్వం మౌలిక సదుపాయాలపై చేస్తున్న 12 లక్షల కోట్ల ఖర్చు వల్ల ఈ రంగం నిలకడగా రాణిస్తోందని.. ఐటి, ఎఫ్ఎంసిజి రంగాల కంటే..
మారుతున్న మార్కెట్ సమీకరణాలు:
స్టాక్ మార్కెట్లో పాత సూత్రాలు ఇప్పుడు పనిచేయడం లేదు. ఒకప్పుడు సురక్షితంగా భావించిన ఎఫ్ఎంసిజి స్టాక్స్ ఇప్పుడు అండర్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాయి. ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడి వ్యూహాలను మారుతున్న ట్రెండ్స్ కు అనుగుణంగా మార్చుకోవాలని బిజినెస్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మార్కెట్ వాలటాలిటీని అర్థం చేసుకోవడం, సరైన సెక్టార్ను ఎంచుకోవడమే లాభాల బాట.
ఇన్ఫ్రా రంగంలో దూకుడు:
భారత ప్రభుత్వం మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేయడం ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్కు వరంగా మారింది. రైల్వే, రహదారులు, షిప్పింగ్ లాంటి రంగాలలో ప్రభుత్వం చేస్తున్న భారీ పెట్టుబడులు ఈ స్టాక్స్ను రాకెట్లా దూసుకెళ్లేలా చేస్తున్నాయి. రాబోయే ఐదేళ్లలో కూడా ఇన్ఫ్రా రంగం అత్యుత్తమ రిటర్న్స్ను ఇచ్చే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
ఐటీ, ఫార్మా విశ్లేషణ:
ఐటీ రంగం ఒకప్పుడు వెల్త్ క్రియేటర్ గా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు అది డల్ గా మారింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వాలటాలిటీని సమర్థంగా ఎదుర్కొంటున్న సెక్టార్ ఫార్మా మాత్రమే. ఫార్మా స్టాక్స్ సుమారు 12 శాతం సగటు రిటర్న్స్తో నిలకడగా ఉన్నాయి. ఇన్వెస్టర్లు ఐటీ కంటే ఫార్మాపై దృష్టి పెట్టడం ప్రస్తుతానికి మంచిది.
సెక్టార్ రొటేషన్:
ప్రతి సంవత్సరం మార్కెట్లో ఏదో ఒక సెక్టార్ ముందంజలో ఉంటుంది, మరొకటి వెనుకబడి ఉంటుంది. దీనినే సెక్టార్ రొటేషన్ అంటారు. ఇండెక్స్ ఫండ్స్, ఈటీఎఫ్ల ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ఈ రొటేషన్ రిస్క్ను అధిగమించవచ్చు.
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి ఆలోచనలు:
మేక్ ఇన్ ఇండియా, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లాంటి పథకాల వల్ల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా వృద్ధి చెందుతోంది. ఈ గ్రోత్ స్టోరీలో భాగస్వాములు అవ్వాలంటే మౌలిక సదుపాయాల రంగంలోని నాణ్యమైన స్టాక్స్లో దీర్ఘకాలం పాటు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. భవిష్యత్తు సాంకేతికతతో పాటు మౌలిక సదుపాయాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.