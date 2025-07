Image Credit : Tata website

మహీంద్రా BE సిరీస్ కారు కూడా సేఫ్టీలో ముందుంది. పెద్దల సేఫ్టీలో 31.97 పాయింట్లు సాధించింది. అదే పిల్లల సేఫ్టీలో 45 పాయింట్లు స్కోర్ చేసింది. BE.06 ధర రూ.18.90 లక్షల నుండి ఉంది. ఇది INGLO ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది కూపే-స్టైల్ SUV. ఇది అధునాతన సాంకేతికతను కలిగి ఉంది. అధిక సామర్థ్యం, పనితీరును అందిస్తుంది. ఇది ఒకే ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో వస్తుంది. ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. BE 6, BE 6 ప్యాక్ వన్, ప్యాక్ టూ, ప్యాక్ త్రీ అనే వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.