Credit Card : క్రెడిట్ కార్డ్ క్లోజ్ చేసే ముందు ఈ సీక్రెట్స్ తెలుసుకోకపోతే భారీ నష్టమే!
Credit Card : క్రెడిట్ కార్డ్ క్లోజ్ చేయడం వల్ల మీ క్రెడిట్ స్కోర్ తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే, మీ క్రెడిట్ స్కోర్ దెబ్బతినకుండా కార్డ్ను ఎలా క్యాన్సిల్ చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
సిబిల్ స్కోర్ తగ్గకూడదంటే.. క్రెడిట్ కార్డ్ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేయకండి
ప్రస్తుతం క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది ఒక నిత్యావసరంగా మారిపోయింది. షాపింగ్ నుండి ఎమర్జెన్సీ ఫండ్స్ వరకు ఇది ఎంతో హెల్ప్ అవుతుంది. అయితే, చాలామంది తమ దగ్గర ఎక్కువ కార్డ్స్ ఉన్నాయని లేదా అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయని క్రెడిట్ కార్డ్ను క్లోజ్ చేయాలని అనుకుంటారు. కానీ, ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ను క్యాన్సిల్ చేయడం అనేది కేవలం ఒక ఫోన్ కాల్తో అయిపోయే పని కాదు. దీని వెనుక మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ దాగి ఉంటుంది. మీరు కార్డ్ క్లోజ్ చేసే పద్ధతి సరిగ్గా లేకపోతే, మీ క్రెడిట్ స్కోర్ దారుణంగా పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
క్రెడిట్ కార్డ్ వల్ల లాభమేంటి?
నిజానికి క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది ఒక షార్ట్ టర్మ్ లోన్ లాంటిది. దీనిపై వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, పద్ధతిగా వాడితే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను పెంచుకోవడానికి ఇది బెస్ట్ ఆయుధం. సకాలంలో పేమెంట్స్ చేయడం వల్ల బ్యాంకుల దృష్టిలో మీరు నమ్మకమైన కస్టమర్గా మారుతారు.
క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో అంటే ఏంటి?
మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు వెంటనే ఎఫెక్ట్ అయ్యేది మీ 'క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో'. సరళంగా చెప్పాలంటే, మీకు ఉన్న మొత్తం క్రెడిట్ లిమిట్లో మీరు ఎంత వాడుతున్నారు అనేదే ఈ రేషియో. నిపుణుల ప్రకారం, మీ లిమిట్లో 30% కంటే తక్కువ వాడితే మీ స్కోర్ బాగుంటుంది.
ఉదాహరణకు, మీకు ₹1 లక్ష లిమిట్ ఉన్న రెండు కార్డ్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. అంటే మొత్తం ₹2 లక్షల లిమిట్ ఉంది. మీరు నెలకు ₹60,000 ఖర్చు చేస్తే మీ యుటిలైజేషన్ 30% అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఒక లక్ష లిమిట్ ఉన్న కార్డును క్లోజ్ చేస్తే, మీ టోటల్ లిమిట్ ₹1 లక్షకు పడిపోతుంది. అప్పుడు అదే ₹60,000 ఖర్చు చేస్తే మీ యుటిలైజేషన్ 60% అవుతుంది. ఇది మీరు అప్పులపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారని బ్యాంకులకు సిగ్నల్ ఇస్తుంది, ఫలితంగా స్కోర్ తగ్గుతుంది.
క్రెడిట్ హిస్టరీ ఏజ్ కూడా ముఖ్యం
మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ ఎంత పాతదైతే, మీ క్రెడిట్ స్కోర్ అంత బలంగా ఉంటుంది. మీరు 10 ఏళ్ల క్రితం తీసుకున్న పాత కార్డును క్లోజ్ చేస్తే, మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ సగటు వయస్సు తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల మీరు ఆర్థికంగా ఎంత స్థిరంగా ఉన్నారో లెక్కించడం బ్యాంకులకు కష్టమవుతుంది. అందుకే పాత కార్డులను క్లోజ్ చేసే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలి. కొత్తగా తీసుకున్న కార్డులను క్లోజ్ చేస్తే పెద్దగా నష్టం ఉండదు కానీ, పాతవి క్లోజ్ చేస్తే మాత్రం స్కోర్ దెబ్బతింటుంది.
పేమెంట్ హిస్టరీ కనుమరుగవుతుంది
మీరు ఒక కార్డును క్లోజ్ చేసినప్పుడు, ఆ కార్డు ద్వారా మీరు గతంలో చేసిన మంచి లావాదేవీల రికార్డు కూడా క్రమంగా పోతుంది. మీరు ఇన్నాళ్లు కరెక్ట్ టైమ్కు బిల్లులు కట్టి మంచి స్కోర్ సంపాదించి ఉంటే, కార్డ్ క్లోజ్ చేయగానే ఆ పాజిటివ్ డేటా మీ రిపోర్ట్ నుండి తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మీ క్రెడిట్ వర్తినెస్ తగ్గుతుంది.
క్రెడిట్ కార్డ్ను ఎప్పుడు క్లోజ్ చేయాలి?
అయితే కొన్ని పరిస్థితుల్లో కార్డును క్లోజ్ చేయడం కూడా మంచిదేనని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటంటే..
• కార్డు వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ కంటే మీరు కట్టే వార్షిక రుసుము ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు.
• మీ కార్డు డేటా చోరీకి గురైనప్పుడు లేదా ఫ్రాడ్ జరిగినప్పుడు.
• కార్డ్ ఇష్యూ చేసిన బ్యాంకుపై మీకు నమ్మకం పోయినప్పుడు.
• కార్డ్ ఉండటం వల్ల మీరు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తూ అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతున్నప్పుడు.
• చిన్న చిన్న పేమెంట్స్ పేరుకుపోయి పెద్ద అప్పుగా మారినప్పుడు.
క్రెడిట్ స్కోర్ తగ్గకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?
మీ క్రెడిట్ స్కోర్పై ప్రభావం పడకుండా ఉండాలంటే ఈ చిట్కాలు పాటించండి..
- పాత కార్డ్ను అట్టిపెట్టుకోండి: యాన్యువల్ ఫీజు లేకపోతే పాత కార్డును క్లోజ్ చేయకండి. అది మీ క్రెడిట్ హిస్టరీని బలంగా ఉంచుతుంది.
- వరుసగా క్లోజ్ చేయకండి: ఒకేసారి రెండు మూడు కార్డులను క్యాన్సిల్ చేయవద్దు. దీనివల్ల స్కోర్ ఒక్కసారిగా పడిపోతుంది.
- స్కోర్ చెక్ చేయండి: కార్డ్ క్లోజ్ చేసే ముందు, చేసిన తర్వాత మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను మానిటర్ చేయండి.
- యాక్టివ్గా ఉంచండి: వాడటం లేదని పాత కార్డును మూసేయకుండా, కనీసం చిన్న చిన్న గ్రాసరీ షాపింగ్ కోసం వాడుతూ ఉండండి. దీనివల్ల కార్డ్ ఇన్ యాక్టివ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది.
గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇందులో ఉన్న అంశాలు నిపుణుల అభిప్రాయాల ప్రకారం అందించాము. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.