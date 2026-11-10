Gold Silver Price: డాలర్, చమురు ధరల ప్రభావం..పండుగ తర్వాత దిగొచ్చిన బంగారం
Gold Silver Price: పండుగల తర్వాత బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గుముఖం పట్టాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడిపై రూ.490 తగ్గుదల నమోదైంది. వెండి ధర కిలోకు రూ.2.05 లక్షల వద్ద కొనసాగుతోంది. అసలు ఈ ధరల మార్పులకు కారణాలేంటి? ఇంకా తగ్గుతాయా?
మళ్లీ తగ్గుముఖం పట్టిన పసిడి
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు పసిడి, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందనే ఉత్కంఠ మార్కెట్లలో కొనసాగుతోంది. దీపావళి సందర్భంగా జోరుగా సాగిన కొనుగోళ్ల తర్వాత దేశీయంగా బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గుముఖం పట్టాయి. దీంతో పసిడి కొనాలనుకునేవారు సందేహంలో ఉన్నారు.
రూ.1,44,110 కు చేరిన బంగారం
సోమవారం ముగింపు ధరలతో పోలిస్తే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.490 తగ్గింది. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,44,110గా నమోదైంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.450 తగ్గి రూ.1,32,100కు చేరింది. పండుగల సమయంలో కొనుగోళ్లు పెరిగినప్పటికీ, ఆ తర్వాత ధరల్లో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులు కొనుగోలుదారుల నిర్ణయాలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పెట్టుబడి కోసం బంగారం కొనేవారితో పాటు ఆభరణాలు చేయించుకోవాలనుకునేవారు కూడా మార్కెట్ పరిస్థితులను పరిశీలిస్తున్నారు.
వెండి ధర ఎంతంటే?
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా మార్కెట్ పరిణామాలకు అనుగుణంగా కదులుతున్నాయి. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,05,000 వద్ద కొనసాగుతున్నట్లు ఇచ్చిన మార్కెట్ వివరాలు సూచిస్తున్నాయి. వెండిపై ఆసక్తి చూపుతున్నవారు కూడా ధరలు మరింత తగ్గుతాయా? లేక మళ్లీ పెరుగుతాయా? అని ఎదురుచూస్తున్నారు. మార్కెట్లో ధరల కదలికలను బట్టి నాణేలు, తక్కువ బరువున్న ఆభరణాలు, విలువైన రాళ్లతో రూపొందించిన జ్యువెలరీ వంటి వాటి కొనుగోళ్లపై వినియోగదారులు దృష్టి పెడుతున్నారు.
అమెరికా వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయమే కీలకం
బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేసే ముఖ్యమైన అంశాల్లో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల విధానం ఒకటి. ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందా, ప్రస్తుత స్థాయిలోనే కొనసాగిస్తుందా, తగ్గించే దిశగా అడుగులు వేస్తుందా అనే అంశాలపై అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు అంచనాలు వేస్తుంటాయి. సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పెట్టుబడిదారులు వడ్డీ ఆదాయం అందించే ఆస్తులవైపు మొగ్గు చూపుతారు. ఎందుకంటే బంగారం నుంచి నేరుగా వడ్డీ ఆదాయం లభించదు. అందువల్ల అధిక వడ్డీ రేట్ల వాతావరణంలో పసిడిపై పెట్టుబడి ఆకర్షణ కొంత తగ్గవచ్చు. అదే వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయనే అంచనాలు బలపడితే బంగారంపై ఆసక్తి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
ముడి చమురు, డాలర్ ప్రభావం ఎంత?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరల్లో మార్పులు కూడా బంగారం రేట్లపై పరోక్ష ప్రభావం చూపుతాయి. చమురు ధరలు భారీగా పెరిగితే రవాణా, ఉత్పత్తి ఖర్చులు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణంపై ఒత్తిడి ఏర్పడవచ్చు. దీంతో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను ఎక్కువ కాలం అధిక స్థాయిలో కొనసాగించవచ్చనే అంచనాలు వస్తాయి. మరోవైపు చమురు ధరలు తగ్గితే ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే దీనిని బట్టి వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయం మారుతుందని కచ్చితంగా చెప్పలేం. ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు, ఉద్యోగ మార్కెట్ పరిస్థితులు, ఆర్థిక వృద్ధి వంటి అంశాలను కూడా ఫెడ్ పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. డాలర్ విలువ కూడా పసిడి ధరలకు కీలకం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ప్రధానంగా డాలర్లలోనే ట్రేడవుతుంది. డాలర్ బలహీనపడితే ఇతర కరెన్సీలను ఉపయోగించే కొనుగోలుదారులకు బంగారం కొనుగోలు కొంత చౌకగా మారుతుంది. దీంతో డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. డాలర్ బలపడితే దీనికి విరుద్ధమైన పరిస్థితి కనిపించవచ్చు.
ఇప్పుడు బంగారం కొనాలా? వేచి చూడాలా?
ప్రస్తుతం పసిడి ధరల్లో కనిపిస్తున్న తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరటనిచ్చే అంశమే. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి ఇంకా కొనసాగుతోంది. అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయాలు, డాలర్ కదలికలు, ముడి చమురు ధరలు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు రానున్న రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేయవచ్చు. అందువల్ల ధరలు తగ్గాయని వెంటనే కొనుగోలు చేయడం కంటే, తమ అవసరం, బడ్జెట్ను బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ఆభరణాలు కొనేవారు రోజువారీ మార్కెట్ రేటుతో పాటు 3 శాతం జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలను కూడా లెక్కలోకి తీసుకోవాలి.