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- Gold Silver Rate: మళ్లీ రాజుకుంటున్న యుద్ధ మంటలు..ఈసారి కుప్పకూలిన వెండి, స్థిరంగా ఉన్న పసిడి
Gold Silver Rate: మళ్లీ రాజుకుంటున్న యుద్ధ మంటలు..ఈసారి కుప్పకూలిన వెండి, స్థిరంగా ఉన్న పసిడి
Gold Silver Rate: పసిడి, సిల్వర్ కొనాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్. ఈసారి వెండి కూడా భారీగా పతనమైపోయింది. దాదాపు రూ.15 వేలు దిగొచ్చింది. బంగారం స్థిరంగానే ఉంది. మరి గోల్డ్ కొంటారా? సిల్వర్ కొంటారా?
దిగొచ్చిన వెండి, పసిడి
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చితి బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపిస్తోంది. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గుతాయన్న ఆశలు ఉన్నప్పటికీ, పరిస్థితులు పూర్తిగా చక్కబడకపోవడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ పరిణామాల మధ్య బంగారం ధరలు పెద్దగా మార్పు లేకుండా కొనసాగుతుండగా, వెండి మాత్రం భారీగా పడిపోయింది. ఒక్కరోజులోనే కిలో వెండిపై రూ.10,000 తగ్గడం మార్కెట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరి హైదరాబాద్లో నేడు బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
స్థిరంగా కొనసాగుతున్న బంగారం
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో నేడు బంగారం ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,46,080 వద్ద ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,33,900గా నమోదైంది. ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా ఉపయోగించే 18 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,09,560గా ఉంది.
బంగారం ధరల్లో పెద్దగా మార్పులు లేకపోవడంతో కొనుగోలుదారులు తదుపరి మార్కెట్ కదలికలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. అయితే నగల దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేసే సమయంలో ఈ ధరలకు అదనంగా తయారీ ఛార్జీలు, వర్తించే పన్నులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అందువల్ల తుది ధర కొంత ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
వెండి ధరలో ఒక్కరోజే రూ.10 వేల కోత
బంగారం స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ వెండి ధర మాత్రం భారీగా తగ్గింది. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.10,000 పడిపోయి రూ.2,30,000కు చేరింది. గత వారం రోజుల వ్యవధిలోనే వెండి ధర కిలోపై రూ.15,000 తగ్గడం గమనార్హం.
వెండి ధరలలో ఈ తగ్గుదలతో కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభించినప్పటికీ, ధరలు మరింత తగ్గుతాయా లేదా మళ్లీ పెరుగుతాయా అన్నది మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పారిశ్రామిక అవసరాలకు కూడా వెండిని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తుండటంతో, దాని ధరలపై పెట్టుబడిదారులతో పాటు పరిశ్రమల వర్గాలు కూడా దృష్టి సారిస్తుంటాయి.
అంతర్జాతీయ పరిణామాలు.. ఇన్వెస్టర్ల అప్రమత్తత
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితులపై నెలకొన్న అనిశ్చితి విలువైన లోహాల మార్కెట్లను ప్రభావితం చేసే అంశాలుగా ఉన్నాయి. సాధారణంగా అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించి కొనుగోళ్లు పెంచే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే డాలర్ విలువ, వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు, లాభాల స్వీకరణ వంటి అంశాలు కూడా బంగారం ధరల దిశను నిర్ణయిస్తాయి.
అందుకే అంతర్జాతీయంగా అనిశ్చితి కొనసాగుతున్నంత మాత్రాన బంగారం ధరలు తప్పనిసరిగా పెరుగుతాయని చెప్పలేం. ప్రస్తుతం బంగారం ధరల్లో స్థిరత్వం కనిపిస్తుండగా, వెండిలో మాత్రం గణనీయమైన తగ్గుదల నమోదైంది.