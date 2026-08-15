Gold Price Hike: గోల్డ్ రేట్లు ఇక ఎటు? ప్రపంచ పరిణామాలతో పెరుగుతున్న టెన్షన్!
Gold Price Hike: మూడు రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన బంగారం ధరలకు ఒక్కసారిగా బ్రేక్ పడింది. మార్కెట్లో కాస్త ఊరట లభిస్తుందనుకునేలోపే పసిడి మళ్లీ పైకి కదిలింది. శనివారం ధరల్లో వచ్చిన మార్పు బంగారం కొనాలనుకునే వారికి మరోసారి టెన్షన్ పెంచుతోంది.
బంగారం ధరలకు ఒక్కసారిగా బ్రేక్
మూడు రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన బంగారం ధరలకు ఒక్కసారిగా బ్రేక్ పడింది. అయితే ఇది కేవలం దేశీయ మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరగడం వల్ల వచ్చిన పెరుగుదల కాదు. ప్రస్తుతం ప్రపంచ మార్కెట్లలో జరుగుతున్న పరిణామాలను గమనిస్తే.. బంగారం ధర వెనుక ఒకేసారి చాలా కారణాలు పనిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పరిస్థితులు మళ్లీ కీలకంగా మారాయి. హోర్ముజ్ జలసంధిలో నౌకల రాకపోకలు గణనీయంగా తగ్గిపోయాయి. ఇరాన్పై అమెరికా ఒత్తిడి పెంచుతుండగా.. మరోవైపు హోర్ముజ్ మార్గంలో నౌకలపై దాడుల వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో దాదాపు ఐదో వంతు ఈ మార్గంపైనే ఆధారపడి ఉండటంతో మార్కెట్లలో ఆందోళన పెరుగుతోంది.
బంగారానికి మరోసారి ప్రాధాన్యం
దీని ప్రభావం నేరుగా ముడి చమురు ధరలపై పడుతోంది. ఆగస్టు 14న బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్కు 88 డాలర్లకు పైగా చేరగా.. వారంలోనే దాదాపు 6 శాతం పెరిగింది. చమురు ధరలు ఎక్కువకాలం ఇలాగే కొనసాగితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందన్న భయం మార్కెట్లను వెంటాడుతోంది. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా యుద్ధం, ఆర్థిక అనిశ్చితి, ద్రవ్యోల్బణం లేదా మార్కెట్లో భారీ ఒడిదుడుకులు కనిపిస్తే.. పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా సురక్షిత ఆస్తుల వైపు చూస్తారు. బంగారం అలాంటి ప్రధాన Safe Haven Asset. అందుకే భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన ప్రతిసారీ పసిడికి డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
బంగారం కొనుగోళ్లు చేస్తున్న సెంట్రల్ బ్యాంకులు
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల విషయంలో మార్కెట్ అంచనాలు మారుతున్నాయి. తాజాగా వచ్చిన అమెరికా ద్రవ్యోల్బణం, ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన డేటా కారణంగా సెప్టెంబర్లో వెంటనే రేటు పెంపు ఉండకపోవచ్చన్న అంచనాలు బలపడ్డాయి. డాలర్ కూడా కొంత బలహీనపడటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారానికి డిమాండ్ లభించింది.
అంతేకాదు.. సెంట్రల్ బ్యాంకులు కూడా బంగారాన్ని పెద్ద ఎత్తున కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. రాయిటర్స్ విశ్లేషణ ప్రకారం 2026 రెండో త్రైమాసికంలో సెంట్రల్ బ్యాంకుల గోల్డ్ కొనుగోళ్లు 289 టన్నులకు చేరాయి. వచ్చే ఏడాదిలో తమ గోల్డ్ నిల్వలను పెంచాలని దాదాపు 45 శాతం సెంట్రల్ బ్యాంకులు భావిస్తున్నట్లు వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సర్వేలో వెల్లడైంది.
ఒకవైపు యుద్ధ భయాలు, మరోవైపు చమురు ధరలు
అంటే.. ఒకవైపు యుద్ధ భయాలు, మరోవైపు చమురు ధరలు, ఇంకోవైపు వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు, అదనంగా సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు.. ఇవన్నీ కలిసి పసిడిని పెంచుతున్నాయి. ఇక దేశీయ మార్కెట్ విషయానికి వస్తే.. ఆగస్టు 15న 24 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాము ధర రూ.15,513గా ఉంది. అంటే 10 గ్రాముల ధర రూ.1,55,130. 22 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాము రూ.14,220గా ఉండగా.. 10 గ్రాములకు రూ.1,42,200గా ఉంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు సుమారు రూ.1,16,350 వద్ద కొనసాగుతోంది.