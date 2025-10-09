Gold: రైలులో ఎంత బంగారం తీసుకెళ్లొచ్చు.? నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి.?
Gold: బంగారం ధరలు భగ్గుమంటున్న వేళ.. గోల్డ్కి సంబంధించిన ప్రతీ చిన్న వార్త ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో బంగారాన్ని రైలులో తీసుకెళ్లేందుకు ఏమైనా నిబంధనలు ఉన్నాయా.? దీనికి ఏమైనా పరిమితులు ఉన్నాయా.? తెలుసుకుందాం..
రైల్వే బంగారాన్ని ఎలా పరిగణిస్తుంది?
భారతీయ రైల్వేలు బంగారాన్ని ప్రత్యేక వస్తువుగా పరిగణించవు. సాధారణ లగేజీగా పరిగణిస్తాయి. అంటే మీరు మీ టికెట్కి అనుమతించినంత లగేజీ పరిమితిలో బంగారం తీసుకెళ్లవచ్చు. అయితే భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా బంగారం పరిమితి, దానిని ఎలా తీసుకెళ్లాలో తెలుసుకోవడం అవసరం.
ఎంత బంగారం తీసుకెళ్లవచ్చు?
రైల్వేలు ప్రతి తరగతి ప్రయాణీకులకు లగేజీ పరిమితిని నిర్ణయించాయి. వీటి ప్రకారం..
* ఫస్ట్ ఏసీ ప్రయాణీకులు: 70 కిలోల వరకు లగేజీ తీసుకెళ్లవచ్చు.
* ఏసీ 2-టైర్ ప్రయాణీకులు 50 కిలోల వరకు.
* ఏసీ ఏసీ 3-టైర్, స్లీపర్ క్లాస్ ప్రయాణీకులు 40 కిలోల వరకు.
* జనరల్ క్లాస్లో ప్రయాణీంచే వారు 35 కిలోల వరకు లగేజీని తీసుకెళ్లొచ్చు.
ఈ పరిమితిలోపే బంగారం లేదా ఇతర విలువైన వస్తువులు తీసుకెళ్లాలి. పరిమితిని మించితే అదనపు ఛార్జీలు లేదా జరిమానాలు విధించే అవకాశం ఉంటుంది.
RBI నియమాలు ఏమంటున్నాయి?
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ప్రకారం, వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం లేదా శరీరంపై ధరించిన బంగారంపై ఎటువంటి ప్రత్యేక పరిమితి లేదు. అయితే, పెద్ద మొత్తంలో బంగారం తీసుకెళ్తున్నప్పుడు పన్ను సంబంధిత ప్రశ్నలు తలెత్తవచ్చు. ఆర్థిక చట్టాల ప్రకారం బంగారం కొనుగోలు రశీదులు, బిల్లులు ఉండటం మంచిది. అంటే మీరు బంగారం ఏ డబ్బుతో కొనుగోలు చేశారన్న విషయాన్ని అధికారులకు వివరించాల్సి ఉంటుందన్నమాట.
బంగారం విషయంలో జాగ్రత్తలు
బంగారాన్ని రైలులో తీసుకెళ్లే సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గోల్డ్ను ఎల్లప్పుడూ మీ చేతిలో ఉండే క్యారీ బ్యాగ్లో ఉంచుకోవాలి. ప్రయాణం చేసే సమయంలో కూడా బ్యాగ్ మీకు దగ్గరలోనే ఉండేలా చూసుకోవాలి. అదే విధంగా మీరు పెద్ద మొత్తంలో బంగారాన్ని తీసుకెళ్తుంటే దానిని చిన్న ప్యాకెట్లుగా విభజించి తీసుకెళ్లండి. అన్ని ప్యాకెట్లు ఒకే చోట కాకుండా వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో పెట్టడం మంచిది.
చట్టబద్ధమే
మొత్తం మీద రైలులో బంగారం తీసుకెళ్లడం పూర్తిగా చట్టబద్ధం. కానీ అది మీ లగేజీ పరిమితిలోపే ఉండాలి. భద్రతా జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీ ప్రయాణాన్ని సురక్షితంగా పూర్తి చేయవచ్చు. కాబట్టి ఎక్కువ మొత్తంలో బంగారాన్ని తీసుకెళ్తుంటే వాటికి సంబంధించి రశీదులు ఉండేలా చూసుకుంటే సరిపోతుంది.