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- Gold Rate: ఈరోజు గోల్డ్ షాపింగ్ చేసే వాళ్లకి గుడ్ న్యూస్.. విజయదశమి వేళ బంగారం ధరలు ఢమాల్
Gold Rate: ఈరోజు గోల్డ్ షాపింగ్ చేసే వాళ్లకి గుడ్ న్యూస్.. విజయదశమి వేళ బంగారం ధరలు ఢమాల్
Gold Rate: దసరా పండగ వేళ పసిడి ప్రియులకు అదిరిపోయే వార్త! పండగ షాపింగ్లో భాగంగా బంగారం కొనాలని చూస్తున్నారా? అయితే మీకు కొంత ఊరట కలిగించేలా పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా దిగివచ్చాయి. గ్రాము బంగారంపై ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు.
పసిడి ప్రియులకు బిగ్ రిలీఫ్
దసరా వచ్చిందంటే ఇళ్లలో పండగ సందడి ఒకవైపు.. షాపింగ్ హడావుడి మరోవైపు. కొత్త బట్టలు, ఇంటికి కావాల్సిన వస్తువులు కొనడంతో పాటు బంగారు ఆభరణాలు తీసుకోవాలని చాలామంది అనుకుంటారు. ముఖ్యంగా పండగ రోజుల్లో బంగారం కొనడం శుభప్రదంగా భావించే వారు కూడా ఉంటారు. అలాంటి పసిడి ప్రియులకు ఇప్పుడు కాస్త ఊరట కలిగించే వార్త వచ్చింది. గత సెషన్లలో స్వల్పంగా పెరిగిన బంగారం ధరలు తాజాగా తగ్గాయి. దీంతో పండగ సమయంలో కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ధరల తగ్గుదల కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తోంది.
మరి బంగారం ధరలు ఎంత తగ్గాయి?
ముందుగా బంగారం ధరల విషయానికి వస్తే.. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర దిగివచ్చింది. 10 గ్రాములపై రూ.870 తగ్గడంతో ధర రూ.1,47,170కు చేరింది. అంటే తులం బంగారం కొనుగోలు చేసే వారికి గత ధరతో పోలిస్తే రూ.870 మేర తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. ఇక ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. 10 గ్రాములపై రూ.800 తగ్గడంతో ప్రస్తుతం రూ.1,34,900 వద్ద ట్రేడవుతోంది. పండగ వేళ నగలు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారికి ఈ ధరల మార్పు కొంత ఊరటనిచ్చే అంశమే.
అయితే బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయనే విషయానికి వస్తే.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ధరల కదలికలు, డాలర్ విలువలో మార్పులు వంటి అంశాలు దేశీయ బులియన్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతాయి. వీటికి అనుగుణంగా బంగారం ధరల్లో రోజువారీ హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తుంటాయి.
స్వల్ప తేడాలు ఉండొచ్చు
మరోవైపు వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి మాత్రం ధరలో పెద్దగా మార్పు కనిపించడం లేదు. పారిశ్రామిక అవసరాలు, నాణేల తయారీకి సంబంధించిన డిమాండ్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో కిలో వెండి ధర రూ.2,40,000 వద్ద స్థిరంగా ఉంది.
అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇవి బులియన్ మార్కెట్ ధరలు మాత్రమే. నగలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వీటికి అదనంగా 3 శాతం జీఎస్టీ, ఆభరణాల తయారీ ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే స్థానిక నగల దుకాణాలను బట్టి ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉండొచ్చు.
మరింత తగ్గుతాయా?
మొత్తానికి దసరా పండగ వేళ బంగారం ధరలు తగ్గడం పసిడి ప్రియులకు కాస్త ఊరటనిచ్చే పరిణామం. అయితే ధరలు మరింత తగ్గుతాయా? మళ్లీ పెరుగుతాయా? అనేది అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే కొనుగోలు చేసే ముందు మీ ప్రాంతంలోని తాజా ధరలను పరిశీలించి, జీఎస్టీతో పాటు మేకింగ్ ఛార్జీలను కూడా లెక్కలోకి తీసుకోవడం మంచిది.